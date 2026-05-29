Οι Megadeth, η αρχαία Πύλος και άλλα 13 events που αξίζουν

Τι να κάνεις στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα (28/5-3/6)

Μαρία Παππά
CLUBBING

PRNCPTL XL x SMUT
Το SMUT και το PRNCPTL επιστρέφουν με ένα XL ρέιβ γεμάτο σκληρό τέκνο, κλαμπ ένταση και queer energy. Στο line-up ξεχωρίζουν οι Boris, BASHKKA, Cherry Distress, Rakans και Spacer Woman, σε μια νύχτα αφιερωμένη στον ιδρώτα, στον παλμό και στην απόλυτη dancefloor ελευθερία.
30/5, 23:00, Smut, Βατσαξή 4, Αθήνα

Mayans w/ Enoo Napa b2b Da Capo

Ο πρωτοπόρος της σύγχρονης afro tech σκηνής Enoo Napa.

Οι Enoo Napa και Da Capo ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά με αφρικανικά grooves, βαθιά basslines και ατμοσφαιρική afro house ενέργεια. Από το Durban μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, οι δύο πρωτοπόροι της σύγχρονης afro tech σκηνής υπόσχονται ένα εκρηκτικό set, με support από Steph b2b Rezo.
28/5, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 12 ευρώ

AKOE x Art Bei Ton 8th bday with Mike Parker and more
Το AKOE και το Art Bei Ton γιορτάζουν οκτώ χρόνια δράσης με ένα υπνωτικό techno gathering στο Astron Club. Headliner της βραδιάς ο θρυλικός Mike Parker, πλαισιωμένος από τους Hypnotic Black Magic, Atypikal και KOKETAMC. Βαθύ, σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τέκνo μέχρι το πρωί, με no photo policy και industrial αισθητική.
29/5, 23:30, Astron Club, Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 20 ευρώ

#ExtraSauce 002

Η Saber Rider

Το ExtraSauce επιστρέφει με μια βραδιά γεμάτη βαριά basslines, spicy selections και ασταμάτητη dancefloor ενέργεια. Οι Saber Rider, Bllyz και Koosta συναντούν τους residents manliketank και Ceptal για ένα ηχητικό μείγμα από UK bass, breaks και club pressure, σε ένα ρέιβ όπου ο ιδρώτας και το groove είναι δεδομένα μέχρι το τέλος.
30/5, 23:00, Ρομάντσo, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 5-9 ευρώ

SEDS X This Is Athens City Festival with RADIO SLAVE

Headliner της βραδιάς ο Radio Slave, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης χάουζ και τέκνo σκηνής.

Το SEDS Lifestyle ενώνει δυνάμεις με το Needless και το Athens City Festival για ένα μεγάλο δωρεάν open-air party στην πλατεία Κλαυθμώνος. Headliner της βραδιάς ο Radio Slave, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης χάουζ και τέκνο σκηνής και ιδρυτής του ιστορικού label Rekids. Μαζί του οι Man With The Speaker x Chevy, σε ένα απογευματινό takeover γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και καλοκαιρινό dancefloor vibe στο κέντρο της Αθήνας.
30/5, 17:00, πλατεία Κλαυθμώνος

ΘΕΑΤΡΟ

Hass / Μίσος / Ură

Φωτ.: Candy Welz

Ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς οργανισμούς της Γερμανίας, το ριζοσπαστικό Theaterhaus Jena, έρχεται στη χώρα μας για να παρουσιάσει, αποκλειστικά στη σκηνή της Φρυνίχου, τη δική του μοναδική εκδοχή του εμβληματικού «Μίσους» του Ματιέ Κασοβίτς. Μια διεθνής συνεργασία του Θεάτρου Τέχνης με το Theaterhaus Jena και την ομάδα Spectrum του Παντελή Φλατσούση. Η παράσταση, στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα σε μια μοναδική διακρατική σύμπραξη, παρουσιάζεται στα γερμανικά, τα ρουμανικά και τα ελληνικά – με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.
28-30/5, 19:30, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα, είσοδος: 14-18 ευρώ

Σλήμαν III

Φωτ.: Bernd Uhlig

Φέτος, μια χρονιά-ορόσημο καθώς συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ υποδέχεται στην εναρκτήρια δράση του τον Χάινερ Γκέμπελς, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Το «Σλήμαν III» αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας διαφορετικών χώρων εμπειρίας για το κοινό, που επιτρέπουν την εκ νέου εξέταση της αντίληψής μας για την Ιστορία. Αφετηρία του έργου είναι η ανασύνθεση ενός σχεδίου της Τροίας –με τα εννέα ανακαλυφθέντα στρώματά της– όπως αυτό προκύπτει από την ημερολογιακή αφήγηση του Ερρίκου Σλήμαν για τις ανασκαφές εκεί την περίοδο 1871-1873.
29/5-1/6, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Θα σε λέω Μαρία

Φωτ.: Μαίρη Λεονάρδου

Η bijoux de kant, μετά από 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, αποχαιρετά το hood της οδού Πολυκλείτου 21 στο Μοναστηράκι και πηγαίνει στο Θησείο. Πριν από την αποχώρηση, όμως, στο διαμέρισμα της οδού Πολυκλείτου, μια σκηνή που γρήγορα αγαπήθηκε πολύ, παρουσιάζει μια παράσταση-αποχαιρετισμό με τίτλο «Θα σε λέω Μαρία», βασισμένη σε διηγήματα του Γιάννη Παλαβού.
29/5-7/6, 21:00, bijoux de kant, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι, είσοδος: από 15 ευρώ

Πουστάρα

Ένα πολύχρωμο συλλογικό ταξίδι προς αυτό που πραγματικά είμαστε.

Μια παράσταση που βασίζεται στο θέατρο-ντοκουμέντο και στις μαρτυρίες των ηθοποιών που συμμετέχουν σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι ένας γκέι άντρας στην Ελλάδα του σήμερα. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια, από τα πρόστιμα σε τηλεοπτικά φιλιά μέχρι την ισότητα στον γάμο και στην υιοθεσία. Ένα έργο πολιτικό και την ίδια στιγμή διασκεδαστικό, ένα μεγάλο πάρτι για όλα όσα έχουμε καταφέρει, μια διαμαρτυρία για όλα όσα ακόμα μας μένουν. Ένα πολύχρωμο συλλογικό ταξίδι προς αυτό που πραγματικά είμαστε, γιατί δεν είναι απαραίτητο να είσαι γκέι για να μη σε αφήνουν να είσαι ο εαυτός σου.
1-30/6, θέατρο Μαβίλη, Δορυλαίου 10-12, πλατεία Μαβίλη, είσοδος: 14-16 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Feed me peace

Φωτ.: Studio Pareidolia

Στο έργο «Feed me peace» η χορογράφος Αναστασία Βαλσαμάκη καταπιάνεται με τις πολιτικές και σωματικές διαστάσεις της αυτοφροντίδας ως πεδίου επαναδιαπραγμάτευσης και συλλογικής πρακτικής. Θέτοντας το σώμα στο επίκεντρο, η παράσταση διερευνά πώς η φροντίδα μετατοπίζεται από το προσωπικό βίωμα στη συλλογική εμπειρία.
20/5-1/6, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Westside Gunn

Ο Westside Gunn είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της χιπ-χοπ.

Ο Westside Gunn είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της χιπ-χοπ: διαχρονικά αρνείται να περιοριστεί σε καλούπια, είτε καλλιτεχνικά είτε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Όταν οι περισσότεροι καλλιτέχνες κινούνται προς μία κατεύθυνση, εκείνος επιλέγει συνειδητά την αντίθετη και το κάνει χωρίς καμία διάθεση απολογίας.
29/5, 21:00, Floyd, Κεραμεικού 4 & Περικλέους, Χολαργός

Megadeth / Sepultura

Οι Sepultura.

Στο πλαίσιο του Release Festival, δύο από τα πιο καθοριστικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή, στο πλαίσιο των αποχαιρετιστήριων περιοδειών τους, για μια βραδιά υψηλού συμβολισμού που θα αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο τους ραντεβού με το ελληνικό κοινό. Μια ανεπανάληπτη στιγμή, με την υπογραφή δύο συγκροτημάτων που άλλαξαν για πάντα τον σκληρό ήχο.
30/5, 18:00, πλατεία Νερού, Φάληρο

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η Πύλος του Νέστορα: Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται

Χρυσό επίρραμμα σε σχήμα κουκουβάγιας. Περιστεριά, Θολωτός τάφος 3, 1630/10–1520/10 π.Χ. Μουσείο Χώρας αρ. ευρ. 2639

Η έκθεση αναδεικνύει την εξέλιξη της μυκηναϊκής πολιτισμικής ταυτότητας της Μεσσηνίας από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας μέχρι την επικράτηση ενός ενιαίου βασιλείου υπό τον έλεγχο του Ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό, το οποίο η παράδοση συνδέει με τον ομηρικό Νέστορα. Η διοργάνωση της έκθεσης υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, καθώς και με την ευγενική συμβολή του Μουσείου J. Paul Getty και του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι (τμήμα Κλασικών Σπουδών).
Έως 31/10, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Τετ.-Δευτ. 08:00-20:00, Τρ. 13:00-20:00

ΠΑΡΤΙ

Luben GUILTY PLEASURES Party
Εδώ αφήνουμε ντροπές και αξιοπρέπεια στην είσοδο και χορεύουμε μόνο guilty pleasures, από ’80s-’90s-00s bangers μέχρι ό,τι πιο αμαρτωλά catchy υπάρχει.
29/5, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 5 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Signal Festival Athens 2026
Το Signal Festival επιστρέφει στην Αθήνα για δύο νύχτες αφιερωμένες στον παγκόσμιο underground ηλεκτρονικό ήχο. Το Universe μετατρέπεται σε ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον φωτός, ρυθμού και ασταμάτητης κίνησης, με τρία stages και 24 καλλιτέχνες που κινούνται ανάμεσα σε τέκνο, industrial, τρανς και σύγχρονες κλαμπ φόρμες. Από τους MATRIXXMAN, SPFDJ και Function μέχρι τα live AV shows και τα ανερχόμενα ονόματα της νέας σκηνής, το SIGNAL υπόσχεται μια immersive rave εμπειρία χωρίς περισπασμούς, μόνο ένταση, σύνδεση και χορό μέχρι το ξημέρωμα.
31/5, Universe - Multivenue, λεωφ. Κηφισού 87, Αθήνα

Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των '90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Η νέα ταινία Fairyland, σε παραγωγή της Σοφία Κόπολα και σκηνοθεσία του Andrew Durham, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Alysia Abbott για την παιδική της ηλικία με τον γκέι πατέρα της στο Σαν Φρανσίσκο των '70s. Πίσω από τα γκλίτερ, τα φτερά και την μποέμ ελευθερία, ανοίγει μια πιο βαθιά ιστορία: τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε queer οικογένειες πριν η επιδημία του AIDS αλλάξει τα πάντ
Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Με αφορμή την επιστροφή του μιούζικαλ The Last Ship στο West End, ο Στινγκ μίλησε για τη χαμένη περηφάνια των ναυπηγείων, την αποβιομηχάνιση και την ανδρική ενέργεια που, χωρίς κατεύθυνση, μπορεί να γίνεται τοξική.
Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τα σχόλια γύρω από τις εμφανίσεις της και είπε ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν με την ιδέα πως φταίνε τα ίδια αν οι άνδρες σεξουαλικοποιούν το σώμα τους.
Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Καρλ Ρινς, σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος πήρε εκατομμύρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Καλεσμένος στο podcast της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την AI στο Χόλιγουντ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή».
