Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί υιοθέτησε τον μπερέ ως νέο σήμα κατατεθέν του: ήθελε να νιώσει σαν παλιός σκηνοθέτης και, όπως λέει, «και οι άντρες μπορούν να διασκεδάσουν».

Ο Τζον Τραβόλτα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς με το αξεσουάρ που έχει αρχίσει να γίνεται το νέο του σήμα κατατεθέν: έναν μπερέ.

Ο ηθοποιός και πλέον σκηνοθέτης βρέθηκε στην πρεμιέρα του Propeller One-Way Night Coach στο Λος Άντζελες και μίλησ για το στιλ που τον συνοδεύει από τις πρόσφατες εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ Καννών. Όπως αποκάλυψε, έχει πλέον τουλάχιστον 12 μπερέδες.

Ο Τραβόλτα εξήγησε ότι υιοθέτησε τον μπερέ για να μπει περισσότερο στον ρόλο του σκηνοθέτη. «Ο μπερές υπάρχει εδώ και 800 χρόνια», είπε, συνδέοντάς τον με μια παλιά εικόνα που περνά από τον στρατό μέχρι την τέχνη και το σινεμά.

Ο ίδιος είπε ότι, κοιτάζοντας φωτογραφίες του από τα τελευταία 50 χρόνια, ένιωσε πως έβλεπε συνέχεια την ίδια εικόνα. Ήθελε κάτι που να δηλώνει αλλαγή. Έτσι άρχισε να ψάχνει φωτογραφίες παλιών σκηνοθετών και παρατήρησε ότι πολλοί φορούσαν μπερέδες ή γυαλιά, ένα κλισέ που ο ίδιος χαρακτήρισε «υπέροχο».

Το νέο look φαίνεται πως λειτούργησε. Ο Τραβόλτα είπε ότι οι εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες τον έφεραν σε λίστες με τους πιο καλοντυμένους, σε περιοδικά όπως η Vogue, το GQ και το Harper’s Bazaar.

Μιλώντας για τη μόδα και τις περιορισμένες επιλογές στο ανδρικό ντύσιμο, ο Τραβόλτα είπε ότι «οι άντρες δεν έχουν αρκετά πράγματα να κάνουν». «Γιατί να μην το αλλάξουμε λίγο; Μπορούμε να διασκεδάσουμε κι εμείς», πρόσθεσε.

Στην πρεμιέρα τον συνόδευσε η κόρη του, Έλα Μπλου Τραβόλτα, η οποία εμφανίζεται και στην ταινία. Ο ίδιος είπε ότι βοήθησε στην εμφάνισή της, αστειευόμενος πως θα μπορούσαν να είχαν φορέσει «δίδυμους μπερέδες», αλλά τελικά αποφάσισαν να κινηθούν σε πιο Μπριζίτ Μπαρντό διάθεση.

Το Propeller One-Way Night Coach βασίζεται στο παιδικό βιβλίο που είχε γράψει ο Τραβόλτα το 1997. Πρόκειται για μια μονόωρη ταινία, διαθέσιμη στο Apple TV+, και σηματοδοτεί την πρώτη του σκηνοθετική δουλειά.

Ο Τραβόλτα είπε ακόμη ότι η μόδα τον απασχολεί από τα νεανικά του χρόνια. Ο κουνιάδος του εργαζόταν τη δεκαετία του 1960 στη Vogue και στο Harper’s Bazaar και τον βοηθούσε να διαμορφώσει το στιλ του ως έφηβο, από τα πρώτα παντελόνια καμπάνα μέχρι τις φαρδιές ζώνες και τα σταυρωτά κοστούμια.

Σήμερα, η νέα του στιλιστική εμμονή είναι πιο απλή: ένας μπερές. Ή, ακριβέστερα, δώδεκα.

με στοιχεία από Variety

Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.
Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των ’90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Η νέα ταινία Fairyland, σε παραγωγή της Σοφία Κόπολα και σκηνοθεσία του Andrew Durham, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Alysia Abbott για την παιδική της ηλικία με τον γκέι πατέρα της στο Σαν Φρανσίσκο των '70s. Πίσω από τα γκλίτερ, τα φτερά και την μποέμ ελευθερία, ανοίγει μια πιο βαθιά ιστορία: τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε queer οικογένειες πριν η επιδημία του AIDS αλλάξει τα πάντ
Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Με αφορμή την επιστροφή του μιούζικαλ The Last Ship στο West End, ο Στινγκ μίλησε για τη χαμένη περηφάνια των ναυπηγείων, την αποβιομηχάνιση και την ανδρική ενέργεια που, χωρίς κατεύθυνση, μπορεί να γίνεται τοξική.
Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τα σχόλια γύρω από τις εμφανίσεις της και είπε ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν με την ιδέα πως φταίνε τα ίδια αν οι άνδρες σεξουαλικοποιούν το σώμα τους.
Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Καρλ Ρινς, σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος πήρε εκατομμύρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
