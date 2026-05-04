Metallica στο ΟΑΚΑ: Δημοσιεύθηκαν πληροφορίες για τη μεγάλη συναυλία

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ - Οι ανακοινώσεις της εταιρείας διοργάνωσης

Κλείσιμο της συναυλίας των Metallica στην Πορτογαλία / Φωτ.: EPA
Το ερχόμενο Σάββατο (9/5) θα εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ οι θρυλικοί Metallica, σε μία συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου από όλο τον κόσμο.

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έγινε sold out μέσα σε 2 ώρες, με τη High Priority Promotions, εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών, να δίνει στο κοινό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης και τι επιτρέπεται, ή όχι, να φέρει μαζί του.

Όπως γνωστοποίησε η High Priority Promotions για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, οι πύλες ανοίγουν στις 16:00. Οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 18:00, οι Gojira στις 19:00, ενώ το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 20:30.

Metallica στο ΟΑΚΑ: Τι απαγορεύεται να έχει μαζί του το κοινό στη συναυλία

Όπως ειπώθηκε, η High Priority Promotions γνωστοποίησε περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες για την είσοδο του κοινού στη συναυλία των Metallica, το ερχόμενο Σάββατο.

Ενδεικτικά, αναφέρει:

«Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

  • Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά
  • Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών
  • Drones
  • Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)
  • Μεγάλες ομπρέλες
  • Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος
  • Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες
  • Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους
  • Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους
  • Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες
  • Αλκοόλ, ναρκωτικά»

 

