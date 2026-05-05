Metallica στο ΟΑΚΑ: Είσοδος στο στάδιο ανάλογα με το εισιτήριο - Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

Οι φαν των Metallica μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία στην Αθήνα και το Telekom Center Athens, (ΟΑΚΑ).

Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει στο στάδιο, ενώ η διοργανώτρια εταιρεία στην Ελλάδα, δημοσιεύει καθημερινά, οδηγίες και σημαντικές πληροφορίες για το κοινό που έβγαλε σχεδόν αμέσως τη συναυλία των θρύλων της thrash metal, sold out.

Μέσω social media, η High Priority Promotions ενημέρωσε αρχικά, ότι οι πύλες ανοίγουν στις 16:00. Οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 18:00, οι Gojira στις 19:00, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στο stage, περίπου στις 20:30.

Metallica: Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

Η εταιρεία ενημερώνει, ότι «σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο».

Απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά

Metallica: Πληροφορίες Εισόδου με βάση το εισιτήριο

Με αναρτήσεις, η εταιρεία ενημερώνει παράλληλα το κοινό, για την είσοδο στο ΟΑΚΑ ανάλογα με το εισιτήριο που έχει αγοράσει ο καθένας.

- Για όσους έχουν εισιτήριο Αρένας

Η εταιρεία αναφέρει: «Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη) Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. "P")».

- Για όσους έχουν εισιτήριο καθήμενων

«Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17 (βλ. πινέζες του χάρτη)», τονίζει η εταιρεία.

- Για τα εισιτήρια ΑμεΑ

«Οι κάτοχοι εισιτηρίων AMEA και οι συνοδοί τους , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3 (βλ. "P")», αναφέρει τέλος η High Priority Promotions.

