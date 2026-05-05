Metallica στο ΟΑΚΑ: Απελευθερώθηκε περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων

Μερικά 24ωρα πριν οι Metallica δώσουν την πολυαναμενόμενη συναυλία τους στην Αθήνα, η διοργάνωση ανακοίνωσε νέο αριθμό εισιτηρίων.

Την ώρα που μεγάλη μερίδα κόσμου αναζητά εισιτήρια για το Σάββατο, μέσα από διάφορες πλατφόρμες, η Ticketmaster και η High Priority, αναφέρουν σε κοινή ανάρτησή τους:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το tour απελευθέρωσε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων που είχαν δεσμευτεί για λόγους παραγωγής, ώστε να απολαύσετε τους Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ) το Σάββατο 9 Μαΐου», αφήνοντας το σχετικό link.

Περίπου ένα χρόνο πριν, όταν ανακοινώθηκε η συναυλία, η παρτίδα των τότε διαθέσιμων εισιτηρίων για τους Metallica εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως.

Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Τα oppening acts αναλαμβάνουν οι Gojira και οι Knocked Loose.

Μέσω social media, η High Priority Promotions ενημέρωσε, ότι οι πύλες ανοίγουν στις 16:00. Οι Knocked Loose ανεβαίνουν στη σκηνή στις 18:00, οι Gojira στις 19:00, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στο stage, περίπου στις 20:30.