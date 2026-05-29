Ο Τσόρτσιλ σε καμβά: Έκθεση στο Λονδίνο παρουσιάζει σπάνια έργα του Βρετανού ηγέτη

Για πολλούς ανθρώπους, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είναι περισσότερο γνωστός για τους εμψυχωτικούς πολεμικούς του λόγους και τα μεγάλα πούρα που κάπνιζε. Ωστόσο, ο πιο διάσημος πρωθυπουργός της Βρετανίας αγαπούσε επίσης ιδιαίτερα τη ζωγραφική.

Αυτή η - λιγότερο γνωστή - πλευρά της προσωπικότητάς του αποτελεί το θέμα μιας νέας έκθεσης στη Wallace Collection στο Λονδίνο, η οποία επιχειρεί να αναδείξει τη δημιουργικότητά του.

Οι διοργανωτές της έκθεσης τη χαρακτηρίζουν ως τη σημαντικότερη παρουσίαση έργων του Τσόρτσιλ εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Περιλαμβάνει πάνω από 50 πίνακες, πολλοί από τους οποίους εκτίθενται σπάνια στο κοινό.

Ο Τσόρτσιλ ασχολήθηκε πρώτη φορά με τη ζωγραφική κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση το 1915, εξαιτίας της καταστροφικής ναυτικής επίθεσης στον Ελλήσποντο.

Ως Πρώτος Λόρδος του Ναυαρχείου, είχε επίσης καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της απόβασης στην Καλλίπολη, η οποία επίσης οδήγησε σε βαριές απώλειες.

Ήταν μια «πολύ δύσκολη περίοδος στη ζωή του», όταν «βρέθηκε ξαφνικά με άφθονο ανεπιθύμητο ελεύθερο χρόνο», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο AFP η συν-επιμελήτρια της έκθεσης, Lucy Davis.

«Ανακάλυψε τη ζωγραφική ως έναν τρόπο να απελευθερώνει το άγχος και την αγωνία που του είχε προκαλέσει η κατάσταση», πρόσθεσε η Davis.

Η έκθεση παρουσιάζει τα έργα του Τσόρτσιλ χρονολογικά, ξεκινώντας από τις πρώτες του δημιουργίες που έγιναν με τη συμβουλευτική καθοδήγηση του γνωστού καλλιτέχνη John Lavery.

Ακολουθούν πίνακες που δημιούργησε τη δεκαετία του 1920 στο Chartwell, την εξοχική κατοικία όπου ζούσε με την οικογένειά του.

Σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος, ο Τσόρτσιλ ανέπτυξε γρήγορα ενδιαφέρον για τη ζωγραφική τοπίων και εμπνεύστηκε από τα ταξίδια του στη νότια Γαλλία και το Μαρόκο, δημιουργώντας έργα με έντονα χρώματα, κυρίως μπλε και ώχρας.

Η Ντέιβις ανέφερε ότι ο Τσόρτσιλ «έβλεπε τη ζωγραφική ως κίνητρο για ταξίδια» και ότι «λάτρευε το φως, τη ζεστασιά και την ατμόσφαιρα, τα οποία αποτύπωνε με τόσο όμορφο τρόπο».

Μια ολόκληρη αίθουσα της έκθεσης είναι αφιερωμένη σε πίνακες εμπνευσμένους από ταξίδια στο Μαρόκο, ανάμεσά τους και το έργο The Tower of the Koutoubia Mosque - ο μοναδικός πίνακας που ζωγράφισε ο Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το έργο είχε δοθεί ως δώρο στον Αμερικανό πρόεδρο, Franklin D. Roosevelt, και μέχρι πρόσφατα ανήκε στη χολιγουντιανή σταρ, Αντζελίνα Τζολί, προτού πουληθεί σε δημοπρασία το 2021.

Ως πολιτικός ηγέτης, ο Τσόρτσιλ έμεινε στην ιστορία για τη συμβολή του στον πόλεμο, όμως ως καλλιτέχνης δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποτυπώσει τα μεγάλα γεγονότα της εποχής, σύμφωνα με τη Ντέιβις.

«Ήταν πολεμικός ηγέτης και γνωστός για τους εμψυχωτικούς του λόγους. Όμως μέσα από αυτούς τους πίνακες βλέπει κανείς τη χαρά της ζωής του, το χιούμορ και την παιχνιδιάρικη πλευρά του».

Ένας πίνακας της έκθεσης αποτελεί εξαίρεση: το The Beach At Walmer, ζωγραφισμένο το 1938, όταν οι φόβοι για έναν επικείμενο πόλεμο μεγάλωναν.

Ο πίνακας απεικονίζει λουόμενους σε μια αμμώδη παραλία στη νότια ακτή της Αγγλίας, ενώ στο προσκήνιο ένα μαύρο κανόνι είναι στραμμένο προς τη θάλασσα, υποδηλώνοντας την απειλή που πλησιάζει.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με τη μεταπολεμική περίοδο, όταν ο Τσόρτσιλ, μετά την ήττα του στις εκλογές, επέστρεψε ξανά στη ζωγραφική και συνέχισε να δημιουργεί μέχρι τον θάνατό του το 1965, με ορισμένα έργα του να εκτίθενται αργότερα στη Royal Academy.

Η έκθεση «Winston Churchill: The Painter» θα είναι ανοιχτή έως τις 29 Νοεμβρίου 2026.



Με πληροφορίες από euronews.com