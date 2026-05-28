ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Rambo: Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία prequel

Τι ανακοίνωσε η Lionsgate

The LiFO team
The LiFO team
RAMBO PREQUEL ΤΑΙΝΙΑ Facebook Twitter
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, στο prequel του Rambo, αναμένεται να επιτελέσει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού
0

Η Lionsgate ανακοίνωσε επίσημα ότι το «John Rambo», το prequel της ιστορικής κινηματογραφικής ταινίας δράσης, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027.

Η νέα ταινία θα λειτουργεί ως η αρχική ιστορία του εμβληματικού χαρακτήρα Τζον Ράμπο (John Rambo) και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας «Το Πρώτο Αίμα» του 1982, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε, που ουσιαστικά εγκαινίασε ολόκληρο το franchise.

Ακολούθησαν τα sequel Rambo: «Το Πρώτο Αίμα Μέρος 2», Rambo III, Rambo και Rambo: «Το Τελευταίο Αίμα».

Η πλοκή του Rambo

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν βετεράνο των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έχει τραυματιστεί ψυχολογικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ αλλά διαθέτει στρατιωτικές ικανότητες, τις οποίες χρησιμοποιεί απέναντι σε διεφθαρμένους αστυνομικούς, στρατιώτες και καρτέλ ναρκωτικών.

Τον νεαρό Τζον Ράμπο θα υποδυθεί ο Νόα Σεντίνεο, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Ντέιβιντ Χάρμπορ στον ρόλο του ταγματάρχη Τράουτμαν.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Αϊζάια, Τζέφερσον Γουάιτ και Tayme Thapthimthong, αν και οι ρόλοι αρκετών εξ αυτών δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γιάλμαρι Χελάντερ, γνωστός από την ταινία Sisu, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς και Σοχράμπ Νοσιρβάνι. Στους παραγωγούς βρίσκονται επίσης οι Άντονι και Τζο Ρούσο, ενώ ο Σιλβέστερ Σταλόνε συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

Η Lionsgate ετοιμάζει παράλληλα ένα ιδιαίτερα γεμάτο κινηματογραφικό πρόγραμμα για το 2027, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης το «Day Drinker» με τους Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρουζ, το «The Resurrection of the Christ: Part One» του Μελ Γκίμπσον, αλλά και το «The Housemaid’s Secret».

Το «John Rambo» αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγο μετά το Star Wars: Starfighter της Disney και λίγες εβδομάδες πριν από το Spider-Man: Beyond the Spider-Verse της Sony.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Πολιτισμός / Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
THE LIFO TEAM
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Πολιτισμός / Flare-Up: η έκθεση που φέρνει την ασθένεια και την αναπηρία στο κέντρο της εικόνας

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Πολιτισμός / Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των ’90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
THE LIFO TEAM
Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Πολιτισμός / Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Η νέα ταινία Fairyland, σε παραγωγή της Σοφία Κόπολα και σκηνοθεσία του Andrew Durham, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Alysia Abbott για την παιδική της ηλικία με τον γκέι πατέρα της στο Σαν Φρανσίσκο των '70s. Πίσω από τα γκλίτερ, τα φτερά και την μποέμ ελευθερία, ανοίγει μια πιο βαθιά ιστορία: τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε queer οικογένειες πριν η επιδημία του AIDS αλλάξει τα πάντ
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Πολιτισμός / Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Με αφορμή την επιστροφή του μιούζικαλ The Last Ship στο West End, ο Στινγκ μίλησε για τη χαμένη περηφάνια των ναυπηγείων, την αποβιομηχάνιση και την ανδρική ενέργεια που, χωρίς κατεύθυνση, μπορεί να γίνεται τοξική.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τα σχόλια γύρω από τις εμφανίσεις της και είπε ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν με την ιδέα πως φταίνε τα ίδια αν οι άνδρες σεξουαλικοποιούν το σώμα τους.
THE LIFO TEAM
Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Πολιτισμός / Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Καρλ Ρινς, σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος πήρε εκατομμύρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Καλεσμένος στο podcast της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την AI στο Χόλιγουντ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή».
THE LIFO TEAM
 
 