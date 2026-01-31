Sundance 2026: Στην κυπριακή ταινία «Κράτα Με» και τη Μυρσίνη Αριστείδου το βραβείο Κοινού

Με το βραβείο Κοινού τιμήθηκε στο Sundance Film Festival η ταινία «Κράτα Με» της Κύπριας σκηνοθέτιδας, Μυρσίνης Αριστείδου.

Πρόκειται για μια ιστορική διάκριση για τον κυπριακό κινηματογράφο που πέτυχε η ταινία στο Sundance Film Festival, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση έγινε χθες, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 20:30, στο πλαίσιο της επίσημης απονομής των βραβείων του Φεστιβάλ, με το κοινό του Sundance να ξεχωρίζει την ταινία ανάμεσα στις συμμετοχές της διοργάνωσης και να της απονέμει το σημαντικότερο βραβείο αναγνώρισης από τους θεατές.

Το «Κράτα Με» αποτελεί την πρώτη κυπριακή, ελληνόφωνη μεγάλου μήκους ταινία που συμμετείχε στο Sundance, σηματοδοτώντας από την πρώτη παρουσία του μία ιστορική στιγμή για τον κυπριακό κινηματογράφο. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της με sold out προβολή και διπλό standing ovation τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, αποσπώντας θερμή υποδοχή από το κοινό και κριτικούς.

Η κατάκτηση του Sundance Audience Award επιβεβαιώνει τη δυνατή συναισθηματική σύνδεση της ταινίας με το κοινό και αποτελεί κορυφαία τιμή τόσο για τη δημιουργό όσο και για τη σύγχρονη κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για μία δυναμική διεθνή πορεία.

Sundance 2026: H υπόθεση της ταινίας «Κράτα Με»

Μετά την επιτυχία των βραβευμένων μικρού μήκους ταινιών της, «Σεμέλη» και «Άρια», η Μυρσίνη Αριστείδου επιστρέφει με ένα ανθρώπινο και συναισθηματικά φορτισμένο οικογενειακό δράμα που σηματοδοτεί τη μετάβασή της στη μεγάλου μήκους αφήγηση.

Η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο με διεθνή δημιουργική ομάδα, αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου-Ελλάδας-Δανίας σε συμμετοχή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη του υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Δανέζικου Κινηματογραφικού Ινστιτούτου, του ΕΚΚΟΜΕΔ, της ΕΡΤ και του Black Family Grant του NYU Tisch School of the Arts.

Σε ένα ηλιοκαμένο παραθαλάσσιο τοπίο, η ταινία ακολουθεί την 11χρονη Ίριδα, η οποία περνά το καλοκαίρι μαζί με τη μεγαλύτερη φίλη της, Δανάη. Όταν ανακαλύπτει ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, ο Άρης, έχει επιστρέψει για την κηδεία του παππού της, αποφασίζει να τον αναζητήσει. Η προσπάθειά της την οδηγεί σε ένα εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο, όπου ο Άρης ζει απομονωμένος. Αυτό που ξεκινά ως απόπειρα επανασύνδεσης, σταδιακά μετατρέπεται σε έναν εύθραυστο και βαθιά ανθρώπινο δεσμό.

Sundance 2026: Ποια είναι η Μυρσίνη Αριστείδου

Η Μυρσίνη Αριστείδου αντιμετωπίζει την ταινία ως την ολοκλήρωση μίας τριλογίας που ξεκίνησε με τη «Σεμέλη» και την «Άρια», οι οποίες εξερεύνησαν διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα-κόρης. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, το «Κράτα Με» πηγαίνει βαθύτερα, ιχνηλατώντας «την ήσυχη, συχνά ανομολόγητη λαχτάρα που γεννιέται από την απουσία του πατέρα» και αποτυπώνοντας τις διστακτικές απαρχές μίας σχέσης που αγωνίζεται να βρει χώρο να υπάρξει. Ως Κύπρια δημιουργός, η Μυρσίνη Αριστείδου επιδιώκει να αναδείξει «τα φθαρμένα τοπία, τον αργό ρυθμό του χρόνου και τα υπόγεια συναισθηματικά ρεύματα που συνεχίζουν να μας διαμορφώνουν. Με πολλούς τρόπους, η Ίριδα αντικατοπτρίζει την ίδια την Κύπρο: Μικρή, συχνά παραγνωρισμένη, σημαδεμένη από απουσίες, αλλά αποφασισμένη να επανασυνδεθεί και να σταθεί ξανά στα πόδια της».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η 11χρονη Μαρία Πέτροβα (Ίρις), κυπριακής-βουλγαρικής καταγωγής που κάνει μία εντυπωσιακή κινηματογραφική πρώτη εμφάνιση, και ο αναγνωρισμένος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Χρήστος Πάσσαλης, ο οποίος ενσαρκώνει τον εσωστρεφή και βαθιά ευάλωτο Άρη.

Η Μυρσίνη Αριστείδου είναι υπότροφος του Cannes Cinéfondation Résidence και βραβευμένη από το Sam Spiegel Film Lab με το Emerging Filmmaker Award. Τα έργα της έχουν προβληθεί στα Φεστιβάλ Βενετίας, Sundance, Τορόντο και Βερολίνου, όπου η «Σεμέλη» τιμήθηκε με το Generation Kplus Special Jury Prize. Το «Κράτα Με» αποτελεί το ντεμπούτο της σε μεγάλου μήκους ταινία και την πιο προσωπική δημιουργία της μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

