Πέντε από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ διασημοτήτων των τελευταίων ετών

Ντοκιμαντέρ που έφεραν στο «φως» άγνωστες πτυχές της ζωής διεθνών σταρ, από την υποχρεωτική κηδεμονία της Britney Spears έως τον καθημερινό αγώνα της Demi Lovato με τους εθισμούς

The LiFO team
Πέντε πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ για τις άγνωστες πτυχές διασημοτήτων / Φωτ.: tmdb
Το celebrity documentary δεν είναι απλώς μια ακόμη κατηγορία περιεχομένου στις πλατφόρμες.

Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό πολιτισμικό φαινόμενο, με μερικά από τα μεγαλύτερα δίκτυα και streaming services στον κόσμο να επενδύουν συστηματικά σε ιστορίες διασημοτήτων που υπόσχονται «την αλήθεια πίσω από τη βιτρίνα» σε μορφή ντοκιμαντέρ.

Όπως συχνά τονίζει και ο διεθνής Τύπος, το είδος αυτό δεν αφορά μόνο τη βιογραφία ενός σταρ. Λειτουργεί συχνά ως καθρέφτης της εποχής: αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα media κατασκευάζουν και καταναλώνουν τη φήμη, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα ψυχικής υγείας και εξουσίας, και θέτει ερωτήματα για το πού τελειώνει η δημόσια εικόνα και πού αρχίζει η προσωπική ζωή.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά από αυτά τα ντοκιμαντέρ δεν έμειναν στη σφαίρα της pop κουλτούρας, αλλά επηρέασαν την ίδια την επικαιρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσαν νομικές εξελίξεις, αναθέρμαναν κοινωνικές συζητήσεις. Από τη βιομηχανία της μουσικής και του αθλητισμού μέχρι την πολιτική διάσταση της φυλετικής ανισότητας, το celebrity documentary έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο άλλοτε εξομολόγησης και άλλοτε κοινωνικού σχολίου.

Framing Britney Spears (2021)

Η παραγωγή των New York Times για το FX δεν αναβίωσε απλώς την υπόθεση της κηδεμονίας της Britney Spears· πυροδότησε το κίνημα #FreeBritney σε παγκόσμια κλίμακα. Διεθνή ΜΜΕ κατέγραψαν ότι μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ αυξήθηκε η πολιτική και νομική πίεση γύρω από το καθεστώς της κηδεμονίας, μέχρι την τελική της άρση το 2021. Παράλληλα, άνοιξε συζήτηση για τον σεξισμό των tabloid των 00s και για το πώς τα media συνέβαλαν στη δημόσια «διαπόμπευση» μιας νεαρής γυναίκας.

Beckham (2023)

Η σειρά του Netflix για τον David Beckham έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας, σύμφωνα με στοιχεία τηλεθέασης που αναπαρήγαγαν μεγάλα διεθνή μέσα. Πέρα από τη νοσταλγία για την εποχή της Manchester United και το επεισόδιο με την αποβολή του στο Μουντιάλ του 1998, σχολιάστηκε έντονα το πώς η σειρά ισορροπεί ανάμεσα στην εξομολόγηση και στο προσεκτικά διαμορφωμένο brand ενός global icon.

This Is Paris (2020)

Το YouTube Originals ντοκιμαντέρ για την Paris Hilton αναθεώρησε την εικόνα της «επιφανειακής» κληρονόμου. Μέσα όπως το BBC και το Variety στάθηκαν ιδιαίτερα στις αποκαλύψεις της για κακοποίηση σε ιδιωτικό οικοτροφείο, δίνοντας νέα διάσταση στο πώς η δημόσια persona μπορεί να αποτελεί μηχανισμό άμυνας.

Dancing with the Devil (2021)

Η Demi Lovato μίλησε ανοιχτά για την υπερβολική δόση του 2018 και τις μόνιμες επιπτώσεις στην υγεία της. Διεθνή ΜΜΕ υπογράμμισαν ότι το ντοκιμαντέρ επανέφερε τη συζήτηση για την ψυχική υγεία και την πίεση που ασκεί η βιομηχανία του θεάματος σε νεαρούς καλλιτέχνες.

O.J.: Made in America (2016)

Η βραβευμένη με Όσκαρ παραγωγή του ESPN θεωρήθηκε από τους New York Times και τον Guardian κάτι πολύ περισσότερο από true crime. Ανέλυσε την υπόθεση O.J. Simpson ως αντανάκλαση των φυλετικών εντάσεων και της δυσπιστίας προς το αμερικανικό σύστημα δικαιοσύνης, μετατρέποντας μια τηλεοπτική αφήγηση σε κοινωνικό δοκίμιο.

 
