ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Το Spotify επιτρέπει πλέον στους χρήστες να «μιλούν» με τον AI DJ και μέσω γραπτών μηνυμάτων

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι AI βοηθοί με δυνατότητα συνομιλίας γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, χάρη σε υπηρεσίες όπως το ChatGPT και το Gemini

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το Spotify επιτρέπει πλέον στους χρήστες να «μιλούν» με τον AI DJ και μέσω γραπτών μηνυμάτων Facebook Twitter
0

Το Spotify παρουσίασε νέα αναβάθμιση για τη λειτουργία του AI DJ, προσθέτοντας τη δυνατότητα να στέλνουν οι χρήστες γραπτά αιτήματα μουσικής — όχι μόνο φωνητικές εντολές, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αφορά τους συνδρομητές Premium και είναι ήδη διαθέσιμη σε περισσότερες από 60 χώρες, στα Αγγλικά και Ισπανικά.

Ο «έξυπνος DJ» της πλατφόρμας, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να επιλέγει τραγούδια σύμφωνα με τα γούστα του κάθε χρήστη, είχε αποκτήσει τη δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Από αυτήν την εβδομάδα όμως, οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν τις μουσικές τους επιθυμίες, όπως για παράδειγμα «βάλε chill hip-hop για το απόγευμα» ή «παίξε κάτι για προπόνηση», και ο DJ να ανταποκρίνεται άμεσα.

Η Spotify επισημαίνει πως η λειτουργία υποστηρίζει συνδυαστικά αιτήματα, που μπορεί να περιλαμβάνουν είδος μουσικής, διάθεση, καλλιτέχνη ή δραστηριότητα. Παράλληλα, το AI σύστημα προτείνει πλέον και προσωποποιημένα prompts — ιδέες για playlists και διαθέσεις, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν ξέρει τι θέλει να ακούσει.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι AI βοηθοί με δυνατότητα συνομιλίας γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, χάρη σε υπηρεσίες όπως το ChatGPT και το Gemini, που επιτρέπουν εναλλαγή ανάμεσα σε φωνή, κείμενο ή εικόνες. Με παρόμοια λογική, η Apple πρόσφατα παρουσίασε τη νέα έκδοση της Siri, η οποία επίσης δέχεται γραπτές εντολές.

Η δυνατότητα πληκτρολόγησης θεωρείται φυσική εξέλιξη για το Spotify, καθώς πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν την εφαρμογή εν κινήσει — σε μέσα μεταφοράς ή σε ήσυχους χώρους — όπου η φωνητική χρήση δεν είναι πάντα πρακτική.

Για να δοκιμάσει κάποιος τη νέα λειτουργία, αρκεί να αναζητήσει τη λέξη «DJ» στο Spotify, να πατήσει «Play» και να ξεκινήσει το προσωπικό του μουσικό ταξίδι, με τον AI DJ έτοιμο να απαντήσει είτε με φωνή είτε… με μήνυμα.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βόρειος Λευκός Ρινόκερος: Το πρότζεκτ για να μην εξαφανιστεί το πιο απειλούμενο ζώο στον πλανήτη

Τech & Science / Βόρειος Λευκός Ρινόκερος: Το πρότζεκτ για να μην εξαφανιστεί το πιο απειλούμενο ζώο στον πλανήτη

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων και η Colossal Biosciences στοχεύουν να φέρουν ξανά στη ζωή τον βόρειο λευκό ρινόκερο μέσα σε τέσσερα χρόνια, χρησιμοποιώντας γονιδιακή επεξεργασία και παρένθετες μητέρες
LIFO NEWSROOM
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΥΑΛΟ

Τech & Science / Παιχνίδια εγκεφάλου: Νέα μελέτη δείχνει πώς «ξυπνούν» τον νου και καθυστερούν τη γήρανση

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι συγκεκριμένα brain games, όπως αυτά του BrainHQ, μπορούν να αυξήσουν τη δραστηριότητα της ακετυλοχολίνης στον εγκέφαλο, επιβραδύνοντας τη γνωστική εξασθένηση και ενισχύοντας τη μνήμη και την προσοχή
LIFO NEWSROOM
Νέα μελέτη: Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Τech & Science / Νέα μελέτη: Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι όσοι σταματούν το κάπνισμα στη μέση ηλικία μειώνουν στο μισό τη φθορά του εγκεφάλου και μέσα σε 10 χρόνια έχουν ίδιες πιθανότητες για άνοια με όσους δεν κάπνισαν ποτέ
LIFO NEWSROOM
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 150 φίλους

Τech & Science / Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 150 φίλους

Η θεωρία των 150 φίλων του Robin Dunbar δείχνει πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιορίζει τον αριθμό των σταθερών κοινωνικών σχέσεων, ενώ η προσωπική επαφή παραμένει απαραίτητη ακόμη και στην ψηφιακή εποχή
LIFO NEWSROOM
Τα μικροπλαστικά φτάνουν μέχρι τον εγκέφαλο - Ίσως συνδέονται με κατάθλιψη και καρδιοπάθειες

Τech & Science / Τα μικροπλαστικά φτάνουν μέχρι τον εγκέφαλο - Ίσως συνδέονται με κατάθλιψη και καρδιοπάθειες

Μικροπλαστικά βρέθηκαν στο αίμα, στον εγκέφαλο και στο έντερο των ανθρώπων - Νέες έρευνες συνδέουν τα πλαστικά σωματίδια με την κατάθλιψη, την άνοια και τον καρκίνο
LIFO NEWSROOM
Εγκεφαλική εξέταση προβλέπει τις σεξουαλικές παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών

Τech & Science / Εγκεφαλική εξέταση προβλέπει τις σεξουαλικές παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μια απλή εγκεφαλική εξέταση θα μπορούσε να προβλέψει ποιοι ασθενείς θα εμφανίσουν σεξουαλικές παρενέργειες από αντικαταθλιπτικά φάρμακα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εξατομικευμένη θεραπεία κατά της κατάθλιψης
LIFO NEWSROOM
Microsoft: τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Τech & Science / Microsoft: Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με Windows 10 δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες ενημερώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων και κακόβουλων επιθέσεων
LIFO NEWSROOM
Καρκίνος του μαστού: Αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε νεότερες ηλικίες

Τech & Science / Καρκίνος του μαστού: Αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες

«Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό, αφού συχνά οι νεότερες ηλικίες δεν περιλαμβάνοται στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, από την άλλη φαίνεται μία σημαντική μείωση της θνησιμότητας στις ασθενείς αυτών των ηλικιών», εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
LIFO NEWSROOM
Οι φόβοι της Silicon Valley: Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας χτίζουν καταφύγια

Τech & Science / Οι φόβοι της Silicon Valley: Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας χτίζουν καταφύγια

Από το υπόγειο συγκρότημα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη Χαβάη μέχρι τις επενδύσεις της Silicon Valley στη Νέα Ζηλανδία, η νέα τεχνολογική ελίτ φαίνεται να προετοιμάζεται για το απίθανο
LIFO NEWSROOM
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν την ανθρώπινη φωνή από εκείνη που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Τech & Science / Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν την ανθρώπινη φωνή από εκείνη που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Φαίνεται πως όσο η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινό και τι όχι
LIFO NEWSROOM
 
 