ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε η τραγουδίστρια Klaudia Delmer

Η μουσικός είχε διαγνωστεί πρόσφατα με καρκίνο στο πάγκρεας

The LiFO team
The LiFO team
Πέθανε η τραγουδίστρια Klaudia Delmer Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook
0

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Klaudia Delmer.

Η μουσικός ήταν γεννημένη στη Βαρσοβία και μεγαλωμένη στη Μαδρίτη. Σπούδασε στο Mannes College of Music της Νέας Υόρκης, όπου ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική.

Μετά τη μετακόμισή της στη Μεσσηνία, δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο Ainola με τη μουσική των Μανώλη Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα, ενώ ακολούθησε ο δίσκος Δρόμοι της Θάλασσας σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Η Klaudia Delmer ήταν παντρεμένη με τον Λαυρέντη Χωραΐτη και είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Πριν από λίγο καιρό διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Είχαν ξεκινήσει προσπάθειες για να συγκεντρωθούν τα χρήματα για τη θεραπεία της στο Μόναχο.

Η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε νέο Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της χάρη στο «Stranger Things»

Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα, κυρίως επειδή μεγάλο μέρος του μουσικού καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων
THE LIFO TEAM
Αλέξης Ακριθάκης, Χωρίς τίτλο, 1970, 45 Χ 71 εκ., λάδι σε καμβά © The Estate of Alexis Akrithakis

Πολιτισμός / Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη

Μετά από 30 χρόνια θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
THE LIFO TEAM
Τζέιμς Κάμερον, Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζέιμς Κάμερον, Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ από αύριο στους κινηματογράφους

Η επιστροφή του Αμερικανού σκηνοθέτη στον πλανήτη της Πανδώρας και το ερμηνευτικό μπρα ντε φερ των δυο πρωταγωνιστριών σε ένα απολαυστικό throwback στα ‘90s ξεχωρίζουν από τις ταινίες της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 