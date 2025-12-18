ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τοιχογραφίες και νέες αίθουσες ανακαλύφθηκαν στην Πομπηία

Οι ανακαλύψεις έγιναν στη Βίλα της Ποππαίας

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Νέες τοιχογραφίες με «εκπληκτικές λεπτομέρειες και χρώματα», καθώς και νέα δωμάτια βρέθηκαν σε μια βίλα, στα προάστια της Πομπηίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το αρχαιολογικό πάρκο.

Οι ανακαλύψεις έγιναν στη Βίλα της Ποππαίας στην Οπλοντίδα, μια μεγάλη κατοικία που χρονολογείται από τα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα και ενδέχεται να ανήκε στην Ποππαία Σαβίνα, τη δεύτερη σύζυγο του αυτοκράτορα Νέρωνα, ή στην οικογένειά της.

Η ανακάλυψη στην Πομπηία

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια σχεδόν πλήρη νωπογραφία ενός παγωνιού –χωρίς το κεφάλι– που είναι «καθρέφτης» μιας άλλης, η οποία είχε ανακαλυφθεί παλαιότερα. Εντοπίστηκαν επίσης θραύσματα μιας θεατρικής μάσκας κωμωδίας, που συμπληρώνει τις άλλες θεατρικές μάσκες τραγωδίας, από την ίδια αίθουσα.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης αποτυπώματα δέντρων που είχαν καλυφθεί από λάβα στον κήπο της βίλας και άλλα τέσσερα δωμάτια, εκτός από τα 99 που είχαν ήδη ερευνηθεί. Ένα από αυτά πιστεύεται ότι ανήκε στο συγκρότημα θερμών λουτρών της έπαυλης.

Φωτ. Pompeii Sites

Οι ανακαλύψεις «προσφέρουν πολλά υποσχόμενες προοπτικές για να κατανοήσουμε το σχέδιο της βίλας και να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση των ενοίκων της με το φυσικό περιβάλλον», σχολίασε ο διευθυντής του πάρκου, Γκάμπριελ Τσουχτρίγκελ.

Φωτ. Pompeii Sites

Η ακμάζουσα πόλη της Πομπηίας, κοντά στη Νάπολη, καθώς και οι γειτονικές κοινότητες, καταστράφηκαν όταν εξερράγη ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ. Τα κτίρια θάφτηκαν επί αιώνες σε ένα παχύ στρώμα στάχτης και λάβας.

Με πληροφορίες από Reuters

Πολιτισμός

