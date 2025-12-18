ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Κέβιν Σπέισι πρόκειται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη σε ιταλική σειρά

Τι θα διαπραγματεύεται η σειρά

The LiFO team
The LiFO team
ΚΕΒΙΝ ΣΠΕΙΣΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

Ο Κέβιν Σπέισι πρόκειται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη για πρώτη φορά από τότε που απολύθηκε από τη σειρά «House of Cards» του Netflix το 2017 εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο ηθοποιός -ο οποίος προσπαθεί να αναζωογονήσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια- πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ιταλική κωμική σειρά «Minimarket» για τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιταλίας RAI.

Τι διαπραγματεύεται η σειρά που θα πρωταγωνιστήσει ο Κέβιν Σπέισι

Στη χαμηλού προϋπολογισμού σειρά ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ υποδύεται τον εαυτό του ως τον φανταστικό μέντορα ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε ένα παντοπωλείο στη Ρώμη και ονειρεύεται να γίνει τηλεοπτικός σταρ. Όπως φαίνεται σε διαφημιστικό, ο Σπέισι τραγουδά το «You've Got a Friend in Me» του Ράντι Νιούμαν και το κλασικό τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα «I've Got You Under My Skin» μαζί με τον Ιταλό ηθοποιό Φιλίπο Λαγκανά, ο οποίος υποδύεται τον επίδοξο Ιταλό σταρ Μάνλιο Βιγκάνο.

Σύμφωνα με την περίληψη, ο Σπέισι υποδύεται την «καλλιτεχνική συνείδηση και τον απρόβλεπτο μέντορα» του Βιγκάνο, με τη σχέση τους να βασίζεται κυρίως σε «διαπληκτισμούς, παρεξηγήσεις και αμοιβαία πειράγματα». Η σειρά αποτυπώνει τόσο «την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει βρεθεί στα πιο σημαντικά [κινηματογραφικά και τηλεοπτικά] πλατό του κόσμου» όσο και «την απερισκεψία κάποιου που δεν συνειδητοποιεί ότι έχει έναν βραβευμένο με Όσκαρ στο πλευρό του».

Ο Σπέισι, ο οποίος αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων ανδρών σε ποινική δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, είναι αντιμέτωπος με τρεις ακόμη κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που θα εξεταστούν σε αστικό δικαστήριο του Λονδίνου τον επόμενο χρόνο. Το BBC News ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Σπέισι έχει αρνηθεί επίσημα δύο από τις τρεις αγωγές στο δικαστήριο, αλλά δεν έχει ακόμη καταθέσει υπεράσπιση για την τρίτη.

Η σειρά δέκα επεισοδίων θα αρχίσει να προβάλλεται στην υπηρεσία streaming RaiPlay της RAI στις 26 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζέιμς Κάμερον, Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζέιμς Κάμερον, Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ από αύριο στους κινηματογράφους

Η επιστροφή του Αμερικανού σκηνοθέτη στον πλανήτη της Πανδώρας και το ερμηνευτικό μπρα ντε φερ των δυο πρωταγωνιστριών σε ένα απολαυστικό throwback στα ‘90s ξεχωρίζουν από τις ταινίες της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Banksy Βηθλεέμ Ξενοδοχείο

Πολιτισμός / Walled Off Hotel: Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ επαναλειτουργεί με μήνυμα ειρήνης

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το τείχος στη Δυτική Όχθη, είχε μείνει κλειστό μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πολέμο που ακολούθησε στη Γάζα
THE LIFO TEAM
Merriam-Webster: Το αμερικάνικο λεξικό βρήκε τη λέξη της χρονιάς και σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη

Πολιτισμός / Merriam-Webster: Το αμερικάνικο λεξικό βρήκε τη λέξη της χρονιάς και σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη

Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα με τη σημασία της μαλακής λάσπης, όμως με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε ώστε να περιγράφει γενικότερα κάτι χαμηλής αξίας
THE LIFO TEAM
 
 