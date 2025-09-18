ΤECH & SCIENCE
Πέντε λόγοι που το Spotify δεν είναι πια cool

Ακολουθούν οι βασικοί λόγοι που κάνουν το Spotify να φαίνεται «ξεπερασμένο» το 2025

Για περισσότερα από 15 χρόνια, το Spotify υπήρξε το απόλυτο σημείο αναφοράς στο streaming μουσικής. Σήμερα, όμως, ολοένα και περισσότεροι χρήστες εγκαταλείπουν την πλατφόρμα, θεωρώντας ότι έχει χάσει την απλότητά της και δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες τους.

Ακολουθούν οι πέντε βασικοί λόγοι που κάνουν το Spotify να φαίνεται «ξεπερασμένο» το 2025:

Λόγος 1. Οι αλγόριθμοι δεν εντυπωσιάζουν πια

Στην αρχή, το Discover Weekly άλλαξε τον τρόπο που ανακαλύπταμε νέα μουσική. Δέκα χρόνια μετά, όμως, τα περισσότερα εργαλεία ανακάλυψης (AI playlists, AI DJ κ.ά.) μοιάζουν παραλλαγές του ίδιου πράγματος. Οι προτάσεις δεν εκπλήσσουν και η αίσθηση φρεσκάδας έχει χαθεί.

Λόγος 2. Δέσμευση σε υπηρεσίες που δεν ζητήσαμε

Η προσθήκη audiobook στο Premium πακέτο έφερε επιπλέον χρέωση, χωρίς να ενδιαφέρει το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών. Το αποτέλεσμα; Να πληρώνουν όλοι για χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν ελάχιστοι.

Λόγος 3. Υπερβολική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Από τον AI DJ μέχρι τις αυτόματες λίστες με προτροπές, η εφαρμογή έχει γεμίσει από «έξυπνα» εργαλεία που στην πράξη συχνά κουράζουν αντί να διευκολύνουν. Η υπερφόρτωση με AI λειτουργίες κάνει δύσκολη την απλή, καθαρή εμπειρία ακρόασης μουσικής.

Λόγος 4. Χαμηλότερη ποιότητα ήχου σε σχέση με ανταγωνιστές

Παρά τις υποσχέσεις από το 2021, το Spotify δεν έχει προσφέρει ακόμα lossless ήχο σε βασικό πακέτο. Αντίθετα, υπηρεσίες όπως το Tidal και το Apple Music δίνουν υψηλής ανάλυσης streaming σε χαμηλότερη τιμή, καθιστώντας το Spotify ακριβό χωρίς αντίστοιχη ποιότητα.

Λόγος 5. Ηθικά διλήμματα και διαμαρτυρίες καλλιτεχνών

Η πολιτική αποζημίωσης των καλλιτεχνών παραμένει αμφιλεγόμενη, ενώ οι επενδύσεις της διοίκησης σε εταιρείες που αναπτύσσουν στρατιωτικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκαλέσει επιπλέον αντιδράσεις. Για αρκετούς χρήστες, η συνδρομή στο Spotify πλέον εγείρει ηθικά ερωτήματα.

Το Spotify συνεχίζει να προσθέτει νέες λειτουργίες, αλλά έχει χάσει αυτό που το έκανε αρχικά δημοφιλές: την απλότητα και τη χαρά της ανακάλυψης μουσικής. Με τις τιμές να ανεβαίνουν, την ποιότητα να μένει πίσω και την κουβέντα για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών να φουντώνει, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε εναλλακτικές όπως το Tidal και το Apple Music.

