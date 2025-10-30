ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο ΛΕΞ διάβασε για το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη, να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του φιλμ

Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free «Σπασμένη Φλέβα» κυκλοφόρησε από την Tanweer, ένα μήνα πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ομώνυμης ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, στις αίθουσες.

Σε σκηνοθεσία Angel Saft, παραγωγή Ανδρέα Κατσένη και τη διαχρονική προσωπική σφραγίδα του ΛΕΞ, το τραγούδι βρίσκει ιδανικά τη θέση του στο φιλμ του Οικονομίδη και είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Στο clip συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής του φιλμ, Βασίλης Μπισμπίκης.

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο ΛΕΞ διάβασε για πρώτη φορά το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του έργου. Ένα τραγούδι εμβληματικό για την τελική κορύφωση, για το μεγάλο φινάλε - ένα στοίχημα όχι και τόσο εύκολο.

Πάντα κοντά στη διαδικασία, ο ΛΕΞ ξεκίνησε αθόρυβα και διακριτικά να δίνει το παρόν στις πρόβες, στα γυρίσματα και φυσικά στο μοντάζ, δουλεύοντας αδιάκοπα. Κάπου εκεί, στις αρχές του Οκτώβρη 2024, ενώνει τις δυνάμεις του με την jazz-rock μπάντα Kepler is Free, και το όλο εγχείρημα απογειώνεται.

Στα τελευταία στάδια του μοντάζ, το κομμάτι είναι έτοιμο και ο ΛΕΞ αποφασίζει να το βαφτίσει με τον τίτλο της ταινίας: «Σπασμένη Φλέβα».

