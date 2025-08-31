ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο ΛΕΞ παρουσίασε νέο τραγούδι για την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα»

Στο 4ο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ «Κύματα» στην Κεφαλονιά

Σωτήρης Βαλάρης
Σωτήρης Βαλάρης
Ο ΛΕΞ παρουσίασε νέο τραγούδι για την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: NDP
0

Μια ιδιαίτερη στιγμή επεφύλασσε το πρόγραμμα του Σαββάτου στο 4ο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ «Κύματα» στην Κεφαλονιά , καθώς στο πλαίσιο της πρεμιέρας του τρέιλερ και του making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», παρουσιάστηκε και το ομώνυμο τραγούδι από τον ΛΕΞ.

Μετά την προβολή, ακολούθησε συζήτηση με τους συντελεστές (Μιλτιάδης Χριστίδης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Γιάννης Αναστασάκης), ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά τη μουσική δημιουργία του κορυφαίου Έλληνα ράπερ, ο οποίος σφραγίζει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο την ατμόσφαιρα της ταινίας.

Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο καλλιτέχνες με έντονο προσωπικό ύφος, τον σκηνοθέτη που έχει αφήσει το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο με τις ωμές, ρεαλιστικές ιστορίες του και τον ΛΕΞ, που μέσα από τους στίχους του εκφράζει μια ολόκληρη γενιά. Το τραγούδι «Σπασμένη Φλέβα» έρχεται να λειτουργήσει ως καλλιτεχνικό σχόλιο αλλά και ως φυσική συνέχεια του κόσμου που χτίζει η ταινία.

Ο Γιάννης Οικονομίδης έχει υπογράψει ταινίες όπως «Σπιρτόκουτο», «Μαχαιροβγάλτης», «Το Μικρό Ψάρι» και «Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», που χάραξαν νέα πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο.

 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

«Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο» δήλωσε η Έμα Στόουν - «Η ταινία δείχνει τι συμβαίνει τώρα στην κοινωνία» τόνισε ο σκηνοθέτης
LIFO NEWSROOM
Το Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Το μουσείο ζητά από την κυβέρνηση να παρέχει επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να καλυφθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις και τα μέτρα βιωσιμότητας – τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά συμβατική υποχρέωση
LIFO NEWSROOM
Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

To ριμέικ του «Πολέμου των Ρόουζ» με την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ολίβια Κόλμαν, τα κλασικά «Σαγόνια του Καρχαρία» και η «Γεύση του Κερασιού» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ Βενετίας - Δικτάτορες, πόλεμος, πυρηνικές απειλές και φανταστικά τέρατα κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα
LIFO NEWSROOM
 
 