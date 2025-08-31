Μια ιδιαίτερη στιγμή επεφύλασσε το πρόγραμμα του Σαββάτου στο 4ο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ «Κύματα» στην Κεφαλονιά , καθώς στο πλαίσιο της πρεμιέρας του τρέιλερ και του making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», παρουσιάστηκε και το ομώνυμο τραγούδι από τον ΛΕΞ.

Μετά την προβολή, ακολούθησε συζήτηση με τους συντελεστές (Μιλτιάδης Χριστίδης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Γιάννης Αναστασάκης), ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά τη μουσική δημιουργία του κορυφαίου Έλληνα ράπερ, ο οποίος σφραγίζει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο την ατμόσφαιρα της ταινίας.

Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο καλλιτέχνες με έντονο προσωπικό ύφος, τον σκηνοθέτη που έχει αφήσει το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο με τις ωμές, ρεαλιστικές ιστορίες του και τον ΛΕΞ, που μέσα από τους στίχους του εκφράζει μια ολόκληρη γενιά. Το τραγούδι «Σπασμένη Φλέβα» έρχεται να λειτουργήσει ως καλλιτεχνικό σχόλιο αλλά και ως φυσική συνέχεια του κόσμου που χτίζει η ταινία.

Ο Γιάννης Οικονομίδης έχει υπογράψει ταινίες όπως «Σπιρτόκουτο», «Μαχαιροβγάλτης», «Το Μικρό Ψάρι» και «Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», που χάραξαν νέα πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο ΛΕΞ παρουσίασε νέο τραγούδι για την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα» στο 4ο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ «Κύματα» στην Κεφαλονιά pic.twitter.com/nXlXMp8ag0 — LiFO (@lifomag) August 30, 2025