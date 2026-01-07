Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε περίπου 800.000 ευρώ»

Για την ταινία «Καποδίστριας» αλλά και την εισπρακτική επιτυχία που σημειώνει μετά την κυκλοφορία της, μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό» μίλησε εκτενώς για την ταινία «Καποδίστριας», δηλώνοντας ξαφνιασμένος με την εισπρακτική επιτυχία που σημειώνει τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα εισιτήρια, αν μπορούσα να την έβλεπαν δωρεάν, θα το έκανα. Με ξάφνιασε που έχουν κοπεί σε δύο εβδομάδες 480.000 εισιτήρια, είναι υπερβολικό νούμερο», ανέφερε αρχικά.

«Υπήρχαν πολλοί δωρητές που δεν ήθελαν να πουν το όνομά τους και βεβαίως η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Όλοι αυτοί βοήθησαν την ταινία σαν εθνικό χρέος, να είναι καλά. Χρωστάμε για την ταινία περίπου 800.000 ευρώ, αλλά ελπίζω ότι θα τακτοποιηθεί το χρέος», συνέχισε.

«Δεν έκανα ποτέ τις ταινίες για να πάρω χρήματα, σε καμία ταινία δεν έχω πάρει χρήματα. Στα 5 εκατομμύρια, περίπου το 1 εκατομμύριο είναι η αμοιβή μου. Εάν είχα πάρει αυτό το ποσό, που ήταν η αμοιβή για την ταινία «Καποδίστριας», η ταινία αυτή θα ήταν άλλη», συμπλήρωσε.

«Δεν παίρνω χρήματα από τις ταινίες μου, δόξα τω Θεώ έχω τη σύνταξή μου. Δεν έχω προσδοκίες για την ταινία. Τα νούμερα, οι κατατάξεις και η κρίση των ειδικών, δεν με ενδιαφέρουν» ανέφερε κλείνοντας ο Γιάννης Σμαραγδής.