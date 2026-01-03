Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: Απαντά πρώτη φορά στους επικριτές

Στους επικριτές της ταινίας «Καποδίστριας» απάντησε πρώτη φορά ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλημέρα», ο Γιάννης Σμαραγδής εξέφρασε τον πόνο που νιώθει, τονίζοντας πως «η ταινία άρχισε να δυσφημείται πριν την ξεκινήσω, υπήρχε σχέδιο».

Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Νιώθω πικρία, είναι πόλεμος»

«Δεν νιώθω πικρία αλλά πόνο. Έχασα τη γυναίκα μου, τα φτερά μου δηλαδή, πριν από τρία χρόνια. Όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει η ταινία, έχασα την Ελένη. Εκεί, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει η ταινία, με ξέγραψαν. Όπως, ας πούμε, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν ''σκοτώσαμε τον τύραννο'', έτσι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν: τελειώσαμε με τον Σμαραγδή”. Αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε που θα πω τη λέξη, ανήθικο. Αυτό θέλω να πω. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Αντώνης Μυριαγκός που έκανε αυτή την θηριώδη ερμηνεία, η ταινία ήθελε να γίνει» δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Και συνέχισε: «Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει διχασμός, ίσα ίσα. Δηλαδή άμα κοιτάξετε αυτά που έγραψαν, αυτοί που τα έγραψαν 10 άνθρωποι είναι. Επειδή όμως είναι μέσα στα Μέσα, φάνηκε σαν να είναι μεγάλο το θέμα. Το λέω αυτό γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές, καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας και να γινόμαστε θετικοί γιατί αυτό αναβαθμίζει ευρύτερα τον ψυχισμό των ανθρώπων. Είναι πόλεμος, δεν είναι “απλώς κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους”. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε από πριν ξεκινήσει η ταινία, δηλαδή άρχισε να δυσφημείται πριν την ξεκινήσω. Άρα κάποιο σχέδιο υπάρχει από πίσω, όμως δεν είναι της στιγμής».

