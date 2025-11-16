ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
The Simpsons: Πέθανε ο σεναριογράφος Νταν ΜακΓκραθ σε ηλικία 61 ετών

Ο ΜακΓκραθ είχε γράψει 50 επεισόδια των «Simpsons» από το 1992 έως το 1994 και υπήρξε παραγωγός 24 επεισοδίων από το 1996 έως το 1998

The Simpsons: Πέθανε ο βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος Νταν ΜακΓκραθ
Ο Νταν ΜακΓκραθ/Φωτογραφία: X
Ο Νταν ΜακΓκραθ, βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς «The Simpsons», πέθανε στις 14 Νοεμβρίου. Ήταν 61 ετών.

Η αδελφή του, Γκέιλ ΜακΓκραθ Γκαραμπαντιάν, επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε μια ανάρτηση στο Facebook νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Χάσαμε χθες τον απίστευτο αδελφό μου, τον Ντένι», έγραψε. «Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μοναδικός. Ένας απίθανος γιος, αδελφός, θείος και φίλος. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες.»

Ο ΜακΓκραθ έγραψε 50 επεισόδια των «Simpsons» από το 1992 έως το 1994 και υπήρξε παραγωγός 24 επεισοδίων από το 1996 έως το 1998. Κέρδισε ένα Emmy για τη δουλειά του στη σειρά το 1997, λαμβάνοντας τη διάκριση για το καλύτερο animated πρόγραμμα για το επεισόδιο «Homer’s Phobia».

Μερικά από τα πιο ξεχωριστά επεισόδια του ΜακΓκραθ περιλαμβάνουν τα «Boy-Scoutz ‘n the Hood», «The Devil and Homer Simpson» και «Time and Punishment».

Ο ΜακΓκραθ έκανε το ξεκίνημά του γράφοντας για το «Saturday Night Live» από το 1991 έως το 1992. Εκεί, έγινε στενός συνεργάτης των θρυλικών κωμικών του SNL, Κρις Φάρλεϊ και Άνταμ Σάντλερ. Έλαβε μία υποψηφιότητα για Emmy για τη δουλειά του στο εμβληματικό νυχτερινό πρόγραμμα το 1992.

Άλλες σεναριακές του δουλειές περιλαμβάνουν τα «King of the Hill», «Mission Hill», «Sammy», «The PJs» και «Muppets Tonight».

Γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο ΜακΓκραθ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου διετέλεσε αντιπρόεδρος του Harvard Lampoon.

Με πληροφορίες από Variety

