ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Η ιστορική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα

80.000 άτομα αποθέωσαν τους θρύλους της metal σε μια νύχτα που έγραψε ιστορία

The LiFO team
The LiFO team
METALLICA ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI
0

Το ΟΑΚΑ «σείστηκε» το βράδυ του Σαββάτου, με τους Metallica να γράφουν ιστορία μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές στην Αθήνα.

Η συναυλία σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος των Metallica στην Ελλάδα, μετά από 16 χρόνια.

Από νωρίς το μεσημέρι, χιλιάδες fans κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ ισχυρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ για τη διευκόλυνση της προσέλευσης του κοινού.

«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Η ιστορική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI
«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Η ιστορική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI
«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Η ιστορική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI
«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Η ιστορική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI

«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Η ιστορική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI


Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό “doodle” των Robert Trujillo και Kirk Hammett, οι οποίοι εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε μια απρόσμενη γιορτή ελληνικού ρυθμού μέσα σε metal ήχους.

Μάλιστα, ο Kirk Hammett ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή: «Οι πρόγονοί σας εφηύραν τη μουσική και κάθε φορά που παίζω εδώ τους σκέφτομαι. Εδώ γράφτηκε η μουσική θεωρία με τον νόμο του Πυθαγόρα».



Ακολούθησε ωστόσο και δεύτερη έκπληξη με αναφορά στην ελληνική ροκ σκηνή, καθώς ακούστηκε το «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», με το κοινό να τραγουδά δυνατά, δημιουργώντας μια μοναδική στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με την ελληνική μουσική ταυτότητα.

Η συναυλία περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, με τον James Hetfield να ευχαριστεί συγκινημένος το ελληνικό κοινό, αποκαλώντας το «οικογένεια», σε μια βραδιά που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής συναυλίας και μετατράπηκε σε μουσικό γεγονός-σταθμό.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Όταν βλέπεις UFO, ανοίγει μια ρωγμή»: Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το μυστήριο του σινεμά

Πολιτισμός / «Όταν βλέπεις UFO, ανοίγει μια ρωγμή»: Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το μυστήριο του σινεμά

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο τιμάται από το BFI και μιλά για τα φαντάσματα, το UFO που είδε στα 14 του και το στοιχειωμένο σπίτι που θέλει να αγοράσει στη Βρετανία. Μετά το Frankenstein, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην εμμονή που διατρέχει όλο το σινεμά του: τη ρωγμή όπου η πραγματικότητα συναντά το μυστήριο.
THE LIFO TEAM
Το παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Κιθ Χάρινγκ και η φιλία που έμεινε πίσω

Πολιτισμός / «Δεν ανταγωνίζεσαι τους φίλους σου»: Η ιστορία του Κιθ Χάρινγκ και του ανθρώπου που κράτησε τα πιο προσωπικά του έργα

Η έκθεση Haring’s House στον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης παρουσιάζει 20 έργα από τη συλλογή του Κέρμιτ Όσβαλντ, παιδικού φίλου του Κιθ Χάρινγκ. Ανάμεσά τους, ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Χάρινγκ το 1986, ένα σπάνιο αυτοπορτρέτο και η ιστορία μιας φιλίας που έμεινε ζωντανή μετά τη φήμη, την αρρώστια και την αγορά.
THE LIFO TEAM
Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Λίγο μετά τα εγκαίνια του Escape Room στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, το BUTT Magazine δημοσίευσε ένα ροζ, ξεδιάντροπα queer Sexting Andreas Angelidakis. Ανάμεσα σε γονδολιέρηδες, κάνναβη, 22 χρόνια γάμου και το ερώτημα για το καλύτερο μέρος για σεξ στη Βενετία, το ελληνικό περίπτερο γίνεται κάτι παραπάνω από εθνική συμμετοχή: ένα camp, πολιτικό και απολύτως ζωντανό queer γεγονός.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Björk έκανε απρόσμενο DJ set σε έναν κήπο της Βενετίας

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ έκανε ένα απρόσμενο DJ set στη Μπιενάλε της Βενετίας

Η Μπιόρκ δεν χρειαζόταν ούτε σκηνή ούτε ανακοίνωση για να γίνει μία από τις πρώτες αλλόκοτες παρουσίες της φετινής Μπιενάλε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα εμφανίζεται να παίζει μουσική σε κήπο της Βενετίας, μετατρέποντας τις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026 σε μικρό, απρόβλεπτο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΒΟΥΛΗ

Πολιτισμός / Μενδώνη για έργο στη Μονεμβασιά: Προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε στις επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτα Γρηγοράκου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη
THE LIFO TEAM
Το Met Gala δεν τελείωσε στο κόκκινο χαλί: έγινε μηχανή 1,7 δισ. προβολών

Πολιτισμός / Το Met Gala δεν είναι πια μόνο κόκκινο χαλί: είναι ένα παγκόσμιο θέαμα 1,7 δισ. προβολών

Η Vogue ανακοίνωσε ότι το φετινό Met Gala έφτασε σχεδόν τα 1,7 δισ. προβολές βίντεο παγκοσμίως, με αύξηση 57% σε σχέση με πέρσι, ενώ συγκέντρωσε 42 εκατ. δολάρια για το Costume Institute. Πίσω από τα φορέματα, τις αφίξεις και τα viral στιγμιότυπα, η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας λειτουργεί πια σαν παγκόσμια μηχανή προσοχής.
THE LIFO TEAM
Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στο AI, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Πολιτισμός / Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;
THE LIFO TEAM
Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Πολιτισμός / Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσουν στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου. Η ταινία περιγράφεται ως μια άγρια ερωτική ιστορία στη Νότια Λουιζιάνα, στα όρια του μύθου και της καταστροφής.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.
THE LIFO TEAM
 
 