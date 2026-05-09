Οι Metallica επέστρεψαν στην Αθήνα και ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ με «Ζορμπά» και Τρύπες

Οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές που είχαν γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν οι Metallica έπαιξαν τον θρυλικό «Ζορμπά», με το ΟΑΚΑ να ξεσπά σε χειροκροτήματα και τον κιθαρίστα Kirk Hammett να λέει από τη σκηνή: «Οι πρόγονοί σας εφηύραν τη μουσική και κάθε φορά που παίζω εδώ τους σκέφτομαι. Εδώ γράφτηκε η μουσική θεωρία με τον νόμο του Πυθαγόρα».

Ο Kirk Hammett αποθέωσε την ελληνική μουσική παράδοση από τη σκηνή, ενώ χιλιάδες θεατές τραγούδησαν καθώς το συγκρότημα έπαιζε το «Δεν Χωράς Πουθενά» από τις Τρύπες.

Το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή λίγο πριν από τις 21:00, σε μία παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών και το γνωστό Snake Pit στο κέντρο του σταδίου.

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε να ακούγεται στα ηχεία, οι Metallica μπήκαν στο κυρίως πρόγραμμα της βραδιάς με το «Creeping Death», ξεσηκώνοντας το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο James Hetfield ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό λέγοντας: «Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ».

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε από νωρίς, με τους Knocked Loose να ανοίγουν τη βραδιά στις 18:00 και τους Gojira να ακολουθούν στις 19:00.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στο φιλανθρωπικό ίδρυμα των Metallica, All Within My Hands.