Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της συναυλίας των Metallica

Τροποποιήσεις αναμένεται να σημειωθούν στα δρομολόγια τον ΜΜΜ, ενόψει της συναυλίας των Μetallica στο ΟΑΚΑ.

Το βράδυ του Σαββάτου οι θρύλοι της metal, Μetallica, επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στη -για πολλούς- μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς.

Χιλιάδες θεατές αναμένεται να δώσουν το «παρών» και για την ομαλή μετακίνησή τους αλλά και την αποφυγή κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ.

Μetallica: Αναλυτικά οι τροποποιήσεις στα ΜΜΜ λόγω της συναυλίας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, έχει αποφασιστεί η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 θα παραταθεί έως την ολοκλήρωση της συναυλίας, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης του κοινού, ενώ θα δρομολογηθούν και επιπλέον συρμοί για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε Σάββατο λειτουργούν σε 24ωρη βάση οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, δίνοντας επιπλέον επιλογές μετακίνησης στους επιβάτες. Παράλληλα, σε ισχύ θα βρίσκονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη – Γαλάτσι – Στ. Άνω Πατήσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μηδείας (αφετηρία των λεωφ. γραμμών 054, 605). Διαδρομή από αφετηρία: από Μηδείας (προσωρινή αφετηρία), αναστροφή στην Πλ. Φλέμιγκ, αριστερά Μηδείας, αριστερά Αναγεννήσεως. Διαδρομή προς αφετηρία: από Γιάννα, δεξιά Μηδείας (προσωρινή αφετηρία).

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446). Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας. Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).