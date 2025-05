Σε δημοπρασία δίκερο καπέλο του Ναπολέων Βοναπάρτη

Μία από τις σημαντικότερες συλλογές αντικειμένων του Ναπολέοντα, αναμένεται να πωληθούν σε δημοπρασία τον Ιούλιο στο Παρίσι.

Ο οίκος Sotheby’s στις 25 Ιουνίου διοργανώνει δημοπρασία και συγκεκριμένα αφορά «μία από τις σημαντικότερες συλλογές αντικειμένων του Ναπολέοντα που έχουν ποτέ διατεθεί προς πώληση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη δημοπρασία αναμένεται να πωληθούν πάνω από 100 αντικείμενα από την ιδιωτική συλλογή του Γάλλου συλλέκτη Πιερ-Ζαν Σαλανσόν, ανάμεσά τους, αυτοκρατορικά έπιπλα, πίνακες ζωγραφικής και «προσωπικά κειμήλια που αντανακλούν τον εσωτερικό κόσμο του Βοναπάρτη».

«Αντικατοπτρίζοντας τα λόγια του Ναπολέοντα – “Τι μυθιστόρημα η ζωή μου!” – η συλλογή μοιάζει με ένα ζωντανό ιστορικό έπος, που ξεδιπλώνεται σε πεδία μαχών και μπουντουάρ, αίθουσες τελετών και ιδιωτικά δωμάτια, εναλλάσσοντας ένα χρονικό εξουσίας, πολιτικής και μεγαλοπρέπειας, με τα τρωτά σημεία, τις φιλοδοξίες και τις αντιφάσεις του ανθρώπου πίσω από τον μύθο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Sotheby’s.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζουν, είναι ένα από τα εμβληματικά δίκερα καπέλα του Ναπολέοντα. Σε αντίθεση με άλλους Γάλλους αξιωματικούς του στρατού που φορούσαν τα δίκερα καπέλα τους από μπροστά προς τα πίσω, ο στρατηγός το φορούσε en bataille (με τα φτερά παράλληλα με τον ώμο του) και σύμφωνα με τον οίκο, μπορεί να πωληθεί έως και 800.000 ευρώ.

WATCH: A rare collection of Napoleon Bonaparte’s artifacts are exhibited at Sotheby’s ahead of an auction. The auction includes 150 items that trace the life and legacy of the French Emperor pic.twitter.com/fMpRua0s09