Πρωτοφανής ανακάλυψη στην Αλβανία: Βρέθηκε τάφος του 3ου αιώνα μ.Χ. με επιγραφές στα ελληνικά

Ένας μεγάλος ρωμαϊκός ταφικός θάλαμος, που χρονολογείται από τον 3ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ., ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αλβανία. Η ανακάλυψη είναι η πρώτη του είδους της που εντοπίζεται στη βαλκανική χώρα, η οποία υπήρξε κάποτε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Αλβανία ειδοποίησαν το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας όταν εντόπισαν περίεργους λίθους σε ένα οροπέδιο κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στις αρχές Αυγούστου, και οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια υπόγεια κατασκευή. Οι μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες του ταφικού θαλάμου έφεραν επιγραφές στα ελληνικά.

Ο επικεφαλής του έργου, Έρικσον Νικόλλι, δήλωσε: «Η επιγραφή μας λέει ότι το άτομο που είναι θαμμένο εδώ ονομαζόταν Γελλιανός – ένα όνομα χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής εποχής». «Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανόν πρόκειται για συγγενή». Ο τάφος έχει διαστάσεις 9 μέτρα μήκος και 6 μέτρα πλάτος και θεωρείται τόπος ταφής πλούσιου ή αριστοκράτη, καθώς είναι πολύ πιο περίτεχνος από άλλους τάφους της περιοχής.

Οι αρχές της Αλβανίας ήδη σχεδιάζουν την ανάδειξη του χώρου ως τουριστικό αξιοθέατο.

Η ομάδα του Νικόλλι χρησιμοποίησε πινέλα για να αποκαλύψει τις λεπτομερώς σκαλισμένες άκρες της λευκής οροφής και των τοίχων του θαλάμου.

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν κι ένα ύφασμα κεντημένο με χρυσή κλωστή, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μέλος της ανώτερης κοινωνικής τάξης.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν γυάλινα σκεύη και μαχαίρια

Σύμφωνα με τον Νικόλλι, ο τάφος έχει συληθεί τουλάχιστον δύο φορές, μία φορά στην αρχαιότητα και μία ακόμη με χρήση βαρέων μηχανημάτων, για να μετακινηθεί ένας τεράστιος βράχος από την κορυφή του.

Το όνομα του νεκρού είναι γραμμένο με ελληνικά γράμματα αλλά έχει λατινική σημασία, ενώ μια δεύτερη επιγραφή δηλώνει ότι ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον θεό Δία (Jupiter).

Οι ειδικοί ακόμα δεν έχουν ερμηνεύσει τις επιγραφές σε κοντινούς λίθους, οι οποίοι πιθανόν ανήκουν σε άλλο μνημείο, πλέον καλυμμένο από καλαμπόκια και λατομεία.

