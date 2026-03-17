Η Rosalía ως Αφροδίτη της Μήλου, δια χειρός Δημήτρη Παπαϊωάννου

Στην πρεμιέρα του LUX Tour στη Λυών, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου υπέγραψε ένα από τα πιο δυνατά acts της Rosalία, στήνοντάς τη σαν ζωντανό γλυπτό με αναφορές στη Rita Hayworth και την Αφροδίτη της Μήλου.

Πάνος Μιχαήλ
Στην πρεμιέρα του LUX Tour στη Λυών χτες, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου υπέγραψε ένα από τα πιο δυνατά σκηνικά στιγμιότυπα της βραδιάς: ένα act που μετατρέπει τη Rosalía σε ζωντανό γλυπτό, μέσα από μια εικονογραφία που φέρνει κοντά τη Rita Hayworth, την Αφροδίτη της Μήλου και τη δική του αυστηρά αναγνωρίσιμη σκηνική γλώσσα. Η συναυλία έγινε στις 16 Μαρτίου στο LDLC Arena και άνοιξε επίσημα τη νέα περιοδεία της Ισπανίδας σταρ, την πρώτη της μετά το Motomami.

Ο ίδιος ο Παπαϊωάννου αποκάλυψε τη συμμετοχή του μέσα από μια σειρά βίντεο στα social media του, με τη φράση "This was fun!" και το σήμα "Rosalia by Papaioannou". Στα στιγμιότυπα, η αναφορά στην αρχαιοελληνική φόρμα δεν λειτουργεί ως απλό διακοσμητικό δάνειο. Η Rosalía στήνεται μετωπικά, σχεδόν μαρμάρινα, σαν μια ποπ εκδοχή ακρωτηριασμένης θεότητας: όχι ως costume reference, αλλά ως tableau.


Εκεί βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της συνάντησης. Ο Παπαϊωάννου δεν δανείζει απλώς κύρος σε μια μεγάλη pop περιοδεία. Εντάσσει τη Rosalía σε ένα εικαστικό σύμπαν όπου το σώμα γίνεται ταυτόχρονα εικόνα, μνήμη και μορφή.


Και αυτό αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή συμβαίνει στην εναρκτήρια βραδιά του LUX Tour, μιας παραγωγής που διεθνή μουσικά μέσα περιγράφουν ήδη ως πιο θεατρική και αισθητά πιο σκηνική από την προηγούμενη φάση της Rosalía.

