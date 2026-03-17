Ανακοινώθηκαν οι πρωταγωνιστές του «A Quiet Place: Part III»

Ο Τζον Κραζίνσκι ανακοίνωσε νέες προσθήκες στο καστ

Φωτ. YouTube/Paramount Pictures
Ο σκηνοθέτης της ταινίας «A Quiet Place» και ηθοποιός Τζον Κραζίνσκι, ανακοίνωσε τους πρωταγωνιστές του «A Quiet Place: Part III».

Ο Κραζίνσκι ανέφερε ότι οι Τζακ Ο’Κόνελ («Sinners»), Τζέισον Κλαρκ («House of Dynamite») και Κέιτι Ο’Μπράιαν («Love Lies Bleeding») θα ενωθούν με τους παλιούς πρωταγωνιστές Έμιλι Μπλαντ, Κίλιαν Μέρφι, Μίλισεντ Σίμοντς και Νόα Τζούπε για την επερχόμενη τρίτη ταινία.

Η ανακοίνωση του Κραζίνσκι για το «A Quiet Place: Part III»

«Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας του A Quiet Place… παλιού και νέου!» έγραψε ο Κραζίνσκι στη δημοσίευσή του στα social media, όπου εμφανίζονται αντίγραφα του σεναρίου με τα ονόματα όλων των ηθοποιών. «Εδώ είμαστε!».

Στο Instagram, ο Κραζίνσκι έβαλε ως υπόκρουση στην ανάρτησή του το τραγούδι «One Last Time» από το μιούζικαλ «Hamilton», υπονοώντας, ίσως, ότι αυτό σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας.

Η Paramount πρόκειται να κυκλοφορήσει την ταινία «A Quiet Place: Part III» στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιουλίου 2027. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη στη Νέα Υόρκη, με τον Κραζίνσκι να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία βάσει δικού του σεναρίου. Επιπλέον, θα είναι παραγωγός της ταινίας μαζί με την Άλισον Σίγκερ για λογαριασμό της Sunday Night. Ο Μάικλ Μπέι, ο Μπραντ Φούλερ και ο Άντριου Φορμ θα είναι παραγωγοί για λογαριασμό της Platinum Dunes.

Με πληροφορίες από Variety

