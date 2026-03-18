Η Gillian Anderson γίνεται Martha στο Who's Afraid of Virginia Woolf?

Η Gillian Anderson και ο Billy Crudup θα πρωταγωνιστήσουν στο Who’s Afraid of Virginia Woolf? σε νέα παραγωγή του West End

φωτογραφία: Μatt Holyoak
Η Gillian Anderson επιστρέφει στο West End ως Martha στο Who’s Afraid of Virginia Woolf?, δίπλα στον Billy Crudup, σε νέα παραγωγή που θα παρουσιαστεί στο @sohoplace του Λονδίνου από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου, σε σκηνοθεσία Marianne Elliott.

Το έργο του Edward Albee επιστρέφει στο West End με δύο πρωταγωνιστές που δίνουν αμέσως ειδικό βάρος στην παραγωγή. Η Anderson υποδύεται τη Martha και ο Crudup τον George, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Josh Dylan ως Nick και η Phoebe Horn ως Honey.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο @sohoplace, με τη σκηνή στο κέντρο του θεάτρου, σε μια νέα ανάγνωση ενός από τα πιο σκληρά και εμβληματικά έργα του σύγχρονου θεάτρου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Marianne Elliott και την παραγωγή η Sonia Friedman Productions.

Στο έργο του 1962, η Martha συγκρούεται με τον πανεπιστημιακό σύζυγό της George μπροστά σε ένα νεότερο παντρεμένο ζευγάρι, σε μια βραδιά όπου η ένταση και η σκληρότητα κλιμακώνονται διαρκώς. Η Anderson δήλωσε ότι η οργή της ηρωίδας είναι αξεχώριστη από τη λαχτάρα, την απογοήτευση και την ανάγκη της να τη βλέπουν, εξηγώντας γιατί ο ρόλος παραμένει τόσο ζωντανός μέχρι σήμερα. Τη Martha έχουν ερμηνεύσει στο παρελθόν η Uta Hagen στο Broadway, η Elizabeth Taylor στον κινηματογράφο και η Diana Rigg σε λονδρέζικη αναβίωση του 1996.

Η ίδια έχει πει ότι ήθελε να παίξει τον ρόλο εδώ και δεκαετίες.

Ναυάγιο ΜΕΝΤΩΡ: Νέα ευρήματα από το πλοίο του Έλγιν - Βρέθηκε θραύσμα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα;

Το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ, που βυθίσθηκε τον Σεπτέμβριο του 1802 έξω από το λιμάνι του Αβλέμονα στα νοτιοανατολικά των Κυθήρων, ήταν ένα από τα ιδιόκτητα πλοία του Λόρδου Έλγιν
Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Πολιτισμός / Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Το Ελληνικό Περίπτερο στα Giardini της Βενετίας μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο Πλατωνικό Σπήλαιο από τον Ανδρέα Αγγελιδάκη, τον εικαστικό και αρχιτέκτονα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia με το έργο «Escape Room», από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026. 
Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Πολιτισμός / Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Η ανακάλυψη δύο παιδικών ταφών με χάλκινα πολεμικά ζωνάρια στην Ποντεκανιάνο της Ιταλίας ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς μια αρχαία κοινωνία απέδιδε κύρος, ρόλους και μέλλον ακόμη και στα παιδιά.
Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Πολιτισμός / Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Το Ghost Elephants ακολουθεί μια αποστολή αναζήτησης ελεφάντων στην Αγκόλα, αλλά στα χέρια του Werner Herzog γίνεται κάτι περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Γίνεται μια ιστορία για την εμμονή, τη σιωπή και το άγνωστο.
