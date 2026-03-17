Dune 3: Κυκλοφόρησε το teaser με Σαλαμέ, Ζεντάγια, Πάτινσον και Μαμόα

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026

Φωτογραφία: YouTube
Η πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία του franchise «Dune» μπαίνει στην τελική φάση προβολής προωθητικού υλικού, με το πρώτο teaser να βρίσκεται ήδη «στον αέρα».

Η ταινία με τίτλο Dune: Part Three, σε σκηνοθεσία Denis Villeneuve, αποτελεί το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής τριλογίας βασισμένης στη σειρά μυθιστορημάτων του Frank Herbert.

Το teaser παρουσιάζει μια βαθιά μεταμορφωμένη εκδοχή του Paul Atreides, με τον Τιμοτέ Σαλαμέ να εμφανίζεται μεγαλύτερος και πιο αποφασιστικός, καθώς η ιστορία μεταφέρεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας.

Στο υλικό υπάρχει επίσης έντονη δράση, και ο μυστηριώδης νέος αντίπαλος, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Νωρίτερα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες αφίσες της ταινίας. 

Η πρώτη εικόνα δείχνει έναν Paul αισθητά διαφορετικό από εκείνον των δύο προηγούμενων ταινιών. Το πρόσωπό του φαίνεται πιο φθαρμένο, με έντονες γραμμές και σημάδια, δίνοντας από την αρχή πιο σκοτεινό και βαρύ τόνο στο νέο φιλμ. Το Hollywood Reporter σημειώνει ότι ο χαρακτήρας εμφανίζεται με ρυτίδες γύρω από τα μάτια και κόκκινες ουλές, προϊδεάζοντας για μια πιο σκληρή φάση στην πορεία του ήρωα.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ως Paul Atreides

Ακολούθησαν αυτές με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και την Anya Taylor Joy, που αποτελούν τις δύο νέες προσθήκες ηθοποιών, και στη συνέχεια αυτή με τη Ζεντάγια στον ρόλο της Chani.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον
Η Anya Taylor Joy
Η Ζεντάγια

Η πρεμιέρα στο σινεμά έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, με την ταινία να αναμένεται να ολοκληρώσει την ιστορία της επικής εκδοχής του κόσμου του Dune.

