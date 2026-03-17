Ο Sean Penn κέρδισε Oscar, αλλά βρισκόταν στο Κίεβο με τον Ζελένσκι

Ο Sean Penn κέρδισε το Oscar β' ανδρικού ρόλου για το One Battle After Another, αλλά δεν βρέθηκε στην τελετή, καθώς ταξίδεψε στο Κίεβο για να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

φωτογραφία: Getty images
Ο Sean Penn δεν ήταν στην τελετή των Oscars, παρότι κέρδισε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου για το One Battle After Another. Ο ηθοποιός βρισκόταν στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον ευχαρίστησε δημόσια ως "true friend" της Ουκρανίας.

Η απουσία του Penn από τα 98α Oscars έγινε αμέσως αισθητή το βράδυ της Κυριακής, όταν ανακοινώθηκε ως νικητής στην κατηγορία του β' ανδρικού ρόλου. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντησή τους, γράφοντας ότι ο ηθοποιός έχει σταθεί δίπλα στην Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου πλήρους κλίμακας.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Penn είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη πριν από την τελετή και σχεδίαζε να βρεθεί στην Ουκρανία αντί να παραστεί στα βραβεία. Τη Δευτέρα φωτογραφήθηκε στο Κίεβο, ενώ η ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.


Η σχέση του Penn με την Ουκρανία δεν είναι καινούργια. Από το 2022 έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της χώρας, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Superpower, που συνυπέγραψε με τον Aaron Kaufman και ακολουθεί την πορεία του Ζελένσκι μέσα στον πόλεμο. Το 2022 είχε επίσης αφήσει, ως δάνειο, ένα από τα Oscar του στον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Penn είχε απουσιάσει και από άλλες τελετές της φετινής awards season, όπως τα BAFTA και τα SAG Awards, παρότι είχε εμφανιστεί στις Χρυσές Σφαίρες. Στα φετινά Oscars, πάντως, η απουσία του συνδέθηκε άμεσα με το ταξίδι του στο Κίεβο.

Ο Sean Penn έχει πλέον τρία Oscar στην καριέρα του, με τα δύο προηγούμενα να έχουν έρθει για τα Mystic River και Milk. Αυτή τη φορά, όμως, η εικόνα που συνόδευσε τη βράβευσή του δεν ήρθε από το Dolby Theatre, αλλά από το Κίεβο.

Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Πολιτισμός / Το Ελληνικό Περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia

Το Ελληνικό Περίπτερο στα Giardini της Βενετίας μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο Πλατωνικό Σπήλαιο από τον Ανδρέα Αγγελιδάκη, τον εικαστικό και αρχιτέκτονα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης – La Biennale di Venezia με το έργο «Escape Room», από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026. 
Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Πολιτισμός / Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Η ανακάλυψη δύο παιδικών ταφών με χάλκινα πολεμικά ζωνάρια στην Ποντεκανιάνο της Ιταλίας ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς μια αρχαία κοινωνία απέδιδε κύρος, ρόλους και μέλλον ακόμη και στα παιδιά.
Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Πολιτισμός / Ο Werner Herzog επιστρέφει με το Ghost Elephants, ένα ντοκιμαντέρ για τα τελευταία «φαντάσματα» της Αγκόλας

Το Ghost Elephants ακολουθεί μια αποστολή αναζήτησης ελεφάντων στην Αγκόλα, αλλά στα χέρια του Werner Herzog γίνεται κάτι περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Γίνεται μια ιστορία για την εμμονή, τη σιωπή και το άγνωστο.
Από το Smithsonian στη Βαλτιμόρη: η Amy Sherald, η λογοκρισία και ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας

Πολιτισμός / Από το Smithsonian στη Βαλτιμόρη: η Amy Sherald, η λογοκρισία και ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας

Η Amy Sherald απέσυρε την έκθεσή της από το Smithsonian μετά τις ενστάσεις για το Trans Forming Liberty. Στη Βαλτιμόρη, το American Sublime έγινε η πιο επιτυχημένη έκθεση του μουσείου εδώ και 25 χρόνια.
Paradise lost: Το έπος που έκανε τον Σατανά σταρ και δεν έπαψε ποτέ να διχάζει

Πολιτισμός / Paradise lost: Το έπος που έκανε τον Σατανά σταρ και δεν έπαψε ποτέ να διχάζει

Το Paradise Lost δεν έμεινε στην ιστορία μόνο ως ένα από τα μεγάλα έπη της αγγλικής λογοτεχνίας, αλλά και ως το βιβλίο που έκανε τον Σατανά μία από τις πιο γοητευτικές και αμφιλεγόμενες μορφές της δυτικής φαντασίας
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Orwell ανατέμνει το ψέμα της εποχής

Πολιτισμός / Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Orwell ανατέμνει το ψέμα της εποχής

Ο σκηνοθέτη Raoul Peck επιστρέφει με το Orwell: 2+2=5, ένα ντοκιμαντέρ που ξαναφέρνει τον George Orwell στο παρόν, συνδέοντας το έργο του με τη γλώσσα της εξουσίας, την προπαγάνδα και τη φθορά των δημοκρατιών.
