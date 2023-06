Το πρόσωπο του βασιλιά Τουταγχαμών αποκαλύφθηκε μετά από 3.300 χρόνια

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν πώς πρέπει να έμοιαζε ο μυθικός Αιγύπτιος βασιλιάς Τουταγχαμών κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πριν από 3.300 χρόνια.

Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό μοντέλο του μουμιοποιημένου κρανίου του, ομάδες από την Αυστραλία, την Ιταλία και τη Βραζιλία κατάφεραν να αναπαραστήσουν το πρόσωπο του βασιλιά Τουταγχαμών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που πρόκειται να δημοσιευθεί στο ιταλικό περιοδικό Anatomy and Embryology.

«Μοιάζει με νεαρό άνδρα με λεπτό πρόσωπο» δήλωσε ο Βραζιλιάνος ειδικός στα γραφικά και συγγραφέας της μελέτης, Cicero Moraes. «Κοιτάζοντάς τον, βλέπουμε περισσότερο έναν νεαρό φοιτητή, παρά έναν πολιτικό γεμάτο ευθύνες, γεγονός που κάνει την ιστορική φιγούρα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα» επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον Moraes, η ομάδα δεν είχε άμεση πρόσβαση στο κρανίο του πρώην Φαραώ, καθιστώντας τη μοντελοποίηση πολύ δύσκολη. Η ομάδα, όμως, μπόρεσε να αποκτήσει αρχεία από προηγούμενες μελέτες που περιλάμβαναν αναφορές σε μετρήσεις κρανίων καθώς και φωτογραφίες του «Τουτ», όπως ήταν το ψευδώνυμό του, ο οποίος κυβέρνησε από το 1332 έως το 1323 π.Χ.

Ο ίδιος σημείωσε πως χρειάστηκε ενδελεχής μελέτη και συνδυασμός πολλών πληροφοριών για να προκύψει το 3D μοντέλο του κρανίου. «Με τα δεδομένα των αναλογιών και κάποιες σημαντικές κεφαλομετρικές μετρήσεις, ήταν δυνατό να πάρουμε το ψηφιακό κρανίο ενός εικονικού δότη και να το προσαρμόσουμε έτσι ώστε να γίνει το κρανίο του Τουταγχαμών» εξήγησε.

King #Tutankhamun's face is seen for the 1st time in over 3,300 YRS:Incredible reconstruction reveals the #Egyptian #pharaoh looked 'more like a young student' than a king

Features were brought to life by academics from Brazil, Australia and Italy pic.twitter.com/teTUzLf9Q7