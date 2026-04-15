«Πώς ξέρω ότι αυτό δεν είναι φάρσα;»: Η αντίδραση του άνδρα που κέρδισε έργο του Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ

«Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 58χρονος

ΠΙΚΑΣΟ ΕΡΓΟ ΛΟΤΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. από τη στιγμή που ο 58χρονος μαθαίνει ότι κέρδισε έργο του Πικάσο / Χ
0

Ένας 58χρονος είναι ο νικητής ενός αυθεντικού πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ,  μέσω φιλανθρωπικής λοταρίας στη Γαλλία.

Ο 58χρονος Αρι Χοντάρα, μηχανικός και λάτρης της τέχνης, έμαθε ότι είναι ο νικητής όταν δέχτηκε τηλεφώνημα μέσω βιντεοκλήσης από τον οίκο Christie’s στο Παρίσι.

Μάλιστα, όταν του ανακοίνωσαν ότι είναι ο νέος ιδιοκτήτης του έργου, ρώτησε έκπληκτος αν πρόκειται για φάρσα. «Πώς ξέρω ότι αυτό δεν είναι φάρσα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν έκπληκτος, αυτό είναι όλο. Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ενδιαφέρομαι πολύ για τη ζωγραφική και είναι σπουδαία νέα για μένα», συνέχισε.

«1 Πικάσο για 100 ευρώ»

Στη λοταρία είχαν πουληθεί πάνω από 120.000 λαχνοί, με τιμή 100 ευρώ ο καθένας, συγκεντρώνοντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα πάνω στο Αλτσχάιμερ. Η κλήρωση αυτή ήταν η τρίτη έκδοση της πρωτοβουλίας «1 Πικάσο για 100 ευρώ», η οποία ξεκίνησε το 2013.

Το έργο που κληρώθηκε είναι το “Tête de Femme”, ένα πορτρέτο με τέμπερα σε χαρτί, που απεικονίζει τη σύντροφο και μούσα του Πικάσο, Ντόρα Μάαρ. 

Τη διοργάνωση της λοταρίας έκανε η Γαλλίδα δημοσιογράφος Πέρι Κοσέν, με τη στήριξη της οικογένειας και του ιδρύματος του Πικάσο. Όπως δήλωσε, ήταν ιδιαίτερα θετικό ότι ο νικητής ζει στο Παρίσι, διευκολύνοντας την παράδοση του έργου.

Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, 1 εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί στην γκαλερί που κατείχε τον πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από BBC

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
THE LIFO TEAM
Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.
THE LIFO TEAM
Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
THE LIFO TEAM
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
THE LIFO TEAM
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
THE LIFO TEAM
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
THE LIFO TEAM
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
THE LIFO TEAM
Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Η έκθεση Bellezza e Bruttezza στο Bozar των Βρυξελλών, που παρουσιάζεται έως τις 14 Ιουνίου, δείχνει ότι η δυτική ιδέα του ωραίου δεν γεννήθηκε μόνη της. Χτίστηκε απέναντι στο γήρας, τη γελοιότητα, την παραμόρφωση και το σώμα που θεωρήθηκε «λάθος». Κι έτσι μια μεγάλη έκθεση για την Αναγέννηση μιλά τελικά και για το βλέμμα που κουβαλάμε ακόμη.
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε νέο μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα από το Λούβρο, τη διάσημη υπόθεση που μετέτρεψε τον πίνακα σε παγκόσμιο φαινόμενο
THE LIFO TEAM
Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM
Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Η παράλληλη ενότητα των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων δημιουργών ανακοίνωσε το φετινό της πρόγραμμα με εννέα ταινίες από το Ιράν, την Ελβετία και τη Γαλλία. Το ACID επιμένει και φέτος σε πιο τολμηρές και λιγότερο προβλέψιμες επιλογές.
THE LIFO TEAM
 
 