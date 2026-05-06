Η πορφύρα των αυτοκρατόρων βρέθηκε σε παιδικές ταφές στη ρωμαϊκή Γιορκ

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γιορκ εντόπισαν ίχνη Τύριας πορφύρας και χρυσών νημάτων σε δύο παιδικές ταφές της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου, ένα σπάνιο εύρημα που δείχνει πόση φροντίδα και δαπάνη μπορούσε να συνοδεύει ακόμη και τον θάνατο μικρών παιδιών.

Ρωμαϊκό ψηφιδωτό δάπεδο του 2ου αιώνα μ.Χ. Η Τύρια πορφύρα, μία από τις ακριβότερες βαφές του αρχαίου κόσμου, συνδεόταν με την πολυτέλεια και το υψηλό κοινωνικό κύρος. Photo: The Metropolitan Museum of Art,
Πριν από περίπου 1.700 χρόνια, δύο μικρά παιδιά θάφτηκαν στη ρωμαϊκή Γιορκ με υφάσματα που παρέπεμπαν σε έναν κόσμο αυτοκρατόρων, αριστοκρατών και υψηλού κοινωνικού κύρους. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γιορκ εντόπισαν στις ταφές τους ίχνη Τύριας πορφύρας και χρυσών νημάτων, σε ένα εύρημα εξαιρετικά σπάνιο για τη ρωμαϊκή Βρετανία.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Seeing the Dead, που μελετά μια ασυνήθιστη ομάδα ρωμαϊκών ταφών από τη Γιορκ. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Γιορκ, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται ίχνη Τύριας πορφύρας σε υφάσματα από την πόλη.

Η Τύρια πορφύρα ήταν μία από τις ακριβότερες βαφές του αρχαίου κόσμου. Παραγόταν κυρίως στην Τύρο, στον σημερινό Λίβανο, από θαλάσσια μαλάκια του γένους murex, μέσα από μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία. Σύμφωνα με το The Art Newspaper, εκτιμάται ότι μπορούσαν να χρειαστούν έως και 12.000 μαλάκια για την παραγωγή ενός μόνο γραμμαρίου βαφής.

Μικροσκοπική εικόνα δείγματος από ταφικό εκμαγείο της ρωμαϊκής Γιορκ, όπου διακρίνονται ίχνη της Τύριας πορφύρας που ταυτοποιήθηκαν από τους ερευνητές. Μεγέθυνση x400. Photo: University of York

Η αξία της ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με το Seeing the Dead, στο Διάταγμα του Διοκλητιανού του 301 μ.Χ. μία ρωμαϊκή λίβρα μεταξιού βαμμένου με Τύρια πορφύρα αποτιμάται σε 150.000 δηνάρια, ποσό αντίστοιχο με τρεις ρωμαϊκές λίβρες χρυσού.

Το εύρημα δεν σώθηκε επειδή διατηρήθηκαν τα ίδια τα υφάσματα. Στη ρωμαϊκή Γιορκ υπήρχε μια ιδιαίτερη ταφική πρακτική: υγρός γύψος χυνόταν μέσα σε φέρετρα ή σαρκοφάγους πριν αυτά σφραγιστούν. Με τον χρόνο, τα σώματα και τα οργανικά υλικά αποσυντίθενταν, όμως ο γύψος διατηρούσε αποτυπώματα από τη θέση των σωμάτων, τα υφάσματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αχνά ίχνη χρώματος.

Στη μία ταφή, ένα παιδί περίπου δύο ετών είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο ενήλικες μέσα σε λίθινη σαρκοφάγο, η οποία βρίσκεται σήμερα στο Yorkshire Museum. Στη δεύτερη, ένα πολύ μικρότερο μωρό, λίγων μηνών, είχε ταφεί μόνο του σε μικρό μολύβδινο φέρετρο. Τα αποτυπώματα στον γύψο δείχνουν ότι το σώμα του είχε καλυφθεί με δύο στρώσεις υφασμάτων: ένα σάλι με κρόσσια και, από πάνω, ένα λεπτό ύφασμα βαμμένο με Τύρια πορφύρα και κεντημένο με χρυσό νήμα.

Οι επιστήμονες πήραν ελάχιστα δείγματα από τα χρωματισμένα σημεία του γύψου και τα ανέλυσαν με σύγχρονες μεθόδους, ανάμεσά τους υγρή χρωματογραφία και φασματομετρία μάζας. Οι αναλύσεις έδειξαν την παρουσία της βασικής χημικής ένωσης που επιτρέπει την ταυτοποίηση της Τύριας πορφύρας.

Ερευνητής εξετάζει ένα από τα γύψινα ταφικά εκμαγεία από τη ρωμαϊκή Γιορκ, στα οποία εντοπίστηκαν ίχνη υφασμάτων και χρώματος που οδήγησαν στην ταυτοποίηση της Τύριας πορφύρας. Photo: University of York

Για τους αρχαιολόγους, η σημασία της ανακάλυψης δεν βρίσκεται μόνο στην πολυτέλεια του υφάσματος. Η Μορίν Κάρολ, καθηγήτρια ρωμαϊκής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ και επικεφαλής του Seeing the Dead, σημειώνει ότι το εύρημα δείχνει πόσο σημαντικά μπορούσαν να είναι τα παιδιά στη ρωμαϊκή Γιορκ και πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει μια οικογένεια για να αποχαιρετήσει ένα μωρό μέσα σε τραγικές συνθήκες.

Η παρατήρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος επειδή ορισμένα πρώιμα ρωμαϊκά νομικά κείμενα θεωρούσαν ακατάλληλο τον δημόσιο θρήνο για ένα παιδί κάτω του ενός έτους, σε μια εποχή όπου η βρεφική θνησιμότητα ήταν πολύ υψηλή. Εδώ, όμως, ο γύψος κράτησε κάτι διαφορετικό: όχι μόνο ένα σημάδι πλούτου, αλλά το αποτύπωμα μιας οικογενειακής φροντίδας που επέλεξε για ένα παιδί το χρώμα των αυτοκρατόρων.

Το χρώμα των αυτοκρατόρων βρέθηκε εκεί όπου δεν το περιμένεις: στο τελευταίο ύφασμα δύο παιδιών. Στη ρωμαϊκή Γιορκ, αυτά τα δύο μικρά παιδιά θάφτηκαν με υφάσματα που έλεγαν, ακόμη και μέσα στον θάνατο, ότι άξιζαν το καλύτερο δυνατό αντίο.

με στοιχεία από The Art Newspaper, Smithsonian Magazine, University of York

Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

Ένας εντυπωσιακός κύκλος διονυσιακών τοιχογραφιών σε αίθουσα συμποσίων της Πομπηίας φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στο κρασί, την έκσταση, τη μύηση και την κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής πόλης.
Απόδραση από την Πομπηία

Στο νέο του βιβλίο ο διαπρεπής καθηγητής Κλασικών Σπουδών Στίβεν Τακ αναζητά όσους επέζησαν από την τρομακτική έκρηξη του Βεζούβιου και επανίδρυσαν τις κοινότητές τους.
Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Η Ααριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία ως η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala, φορώντας Collina Strada και λέγοντας στη Vogue ότι η μόδα πρέπει να βλέπει τα ανάπηρα άτομα όχι μόνο ως ακτιβιστές, αλλά ως μοντέλα, ταλέντα και δημιουργικές παρουσίες.
Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.
Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπιο: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Η έκθεση Gaza, the future has an ancient heart στη Fondazione Merz παρουσιάζει περισσότερα από 80 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη Γάζα μαζί με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή μνήμη μέσα στον πόλεμο, τον εκτοπισμό και την απώλεια.
Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα με ατομική έκθεση στις Gallerie dell’Accademia παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στη Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία
Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Η σταρ του Pose εμφανίζεται σε νέο βίντεο του Gender Liberation Movement, που μετατρέπει τον περίφημο cerulean μονόλογο της Μιράντα Πρίστλι σε καυστικό μάθημα για τη σχέση των τρανς δικαιωμάτων με την queer απελευθέρωση.
Πάνω από 200 συγγραφείς απέναντι στον Grasset: Η μεγάλη κρίση της γαλλικής λογοτεχνίας

Μετά την απομάκρυνση του Ολιβιέ Νορά από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset, εκατοντάδες συγγραφείς δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν. Πίσω από την κρίση βρίσκεται η αυξανόμενη επιρροή του Βενσάν Μπολορέ, του ακροδεξιού δισεκατομμυριούχου που ελέγχει τον όμιλο Hachette Livre.
Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Η Άλεξ Κονσάνι, πρώτη τρανς γυναίκα στην επιτροπή οικοδεσποτών του Met Gala, εμφανίστηκε με δημιουργία Gucci του Ντέμνα, εμπνευσμένη από την Άνοιξη του Μποτιτσέλι, σε μια θεατρική μεταμόρφωση από λευκό σε μαύρο κύκνο.
Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, βγαίνουν σε δημοπρασία ποιήματα, χειρόγραφες σημειώσεις, γράμματα, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, φωτίζοντας τη γυναίκα πίσω από τον πιο ανθεκτικό μύθο του Χόλιγουντ.
Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο Met Gala με σύνολο του Τομ Μπράουν και συνέδεσε την πλισέ φούστα του με τα παραδοσιακά lavalava της πολυνησιακής κουλτούρας.
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
