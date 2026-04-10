Ισπανία: «Όχι» στη μεταφορά της «Γκερνίκα» του Πικάσο στο Μπιλμπάο

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας

Άτομο περνάει μπροστά από τον πίνακα Γκέρνικα / EPA
Το υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας απέρριψε αίτημα για τη μεταφορά του εμβληματικού έργου «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο σε έκθεση στο Μπιλμπάο, επικαλούμενο σοβαρούς κινδύνους για την ακεραιότητά του.

Υπενθυμίζεται πως ο πίνακας του 1937, που απεικονίζει τη φρίκη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, φιλοξενείται μόνιμα στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης «Βασίλισσα Σοφία», στη Μαδρίτη από το 1992.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βάσκων είχε ζητήσει να εκτεθεί η «Γκερνίκα» στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2027, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 90 ετών από τη σύσταση της πρώτης βασκικής κυβέρνησης και τον βομβαρδισμό της πόλης Γκερνίκα.

Ισπανία: Γιατί το υπουργείο Πολιτισμού είπε «όχι» στη μεταφορά της Γκερνίκα

Ωστόσο, στις 7 Απριλίου, ο υπουργός Πολιτισμού Ernest Urtasun ξεκαθάρισε στη Βουλή ότι η μετακίνηση του έργου δεν είναι εφικτή. «Σε τέτοια ζητήματα πρέπει να ακούμε τους ειδικούς που προστατεύουν το έργο εδώ και 30 χρόνια. Οι εκθέσεις τους είναι σαφείς και αποτρέπουν τη μεταφορά λόγω των κινδύνων», ανέφερε, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η διατήρηση του έργου για τις επόμενες γενιές.

Έκθεση συντήρησης του μουσείου «Βασίλισσα Σοφία», που επικαλείται το υπουργείο, προειδοποιεί ότι η μεταφορά θα μπορούσε να προκαλέσει «νέες ρωγμές, αποκόλληση και απώλεια του χρωματικού στρώματος, καθώς και σκισίματα».

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, σε σκοτεινά σημεία του πίνακα έχουν ήδη εντοπιστεί εκτεταμένα δίκτυα μικρορωγμών, ενώ σε ορισμένα σημεία του καμβά διακρίνεται ακόμη και το λευκό υπόστρωμα.

Από την πλευρά του, ο Βάσκος πρωθυπουργός Ιμανόλ Πραδάλες προειδοποίησε ότι η απόρριψη του αιτήματος ενδέχεται να αποτελέσει «σοβαρό πολιτικό λάθος», αφήνοντας αιχμές στο πλαίσιο της συνεργασίας του κόμματός του με την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Η «Γκερνίκα» αγοράστηκε από την κυβέρνηση της Ισπανικής Δημοκρατίας το 1937. Με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πικάσο αποφάσισε να παραμείνει στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στη Νέα Υόρκη για λόγους ασφαλείας.

Το έργο περιόδευσε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1940 και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Βραζιλία (1953–1956). Επέστρεψε στο MoMA το 1957, όπου παρέμεινε για 24 χρόνια, πριν επιστρέψει τελικά στην Ισπανία το 1981, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Αρχικά εκτέθηκε στο Μουσείο Πράδο και από το 1992 βρίσκεται στο Reina Sofía, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από The Art Newspaper

