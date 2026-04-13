Έργο του Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ μπορεί να κερδηθεί με 100 ευρώ σε λοταρία στη Γαλλία

Από τα έσοδα, 1.000.000 ευρώ θα αποδοθεί στη γκαλερί που κατέχει το έργο και τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε ίδρυμα έρευνας για το Αλτσχάιμερ

Φωτ. το έργο του Πικάσο με τίτλο Tête de Femme / Guardian
Στη Γαλλία διοργανώνεται λοταρία που προσφέρει την ευκαιρία σε έναν τυχερό, να κερδίσει ένα πορτρέτο του Πάμπλο Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ, με κόστος συμμετοχής τα 100 ευρώ.

Το έργο, με τίτλο Tête de Femme, δημιουργήθηκε από τον Πικάσο το 1941.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αριθμός των λαχνών θα περιοριστεί στις 120.000, κάτι που σημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια.

Από τα έσοδα της λοταρίας, 1.000.000 ευρώ θα αποδοθεί στην Opera Gallery, την γκαλερί που κατέχει το έργο.

Τα υπόλοιπα θα διατεθούν  σε ίδρυμα έρευνας για το Αλτσχάιμερ, το οποίο εδρεύει σε ένα από τα κορυφαία δημόσια νοσοκομεία του Παρισιού.


Παράδοση φιλανθρωπικών λοταριών με έργα Πικάσο

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι δύο προηγούμενες αντίστοιχες λοταρίες έργων του Πικάσο, συγκέντρωσαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ για πολιτιστικά προγράμματα στον Λίβανο και για δράσεις ύδρευσης και υγιεινής στην Αφρική.

Στο παρελθόν, σε αντίστοιχη κλήρωση το 2013, ένας εργαζόμενος στις ΗΠΑ είχε κερδίσει έργο του Πικάσο, ενώ το 2020 ένας λογιστής στην Ιταλία είχε αποκτήσει άλλο πίνακα μέσω λοταρίας που του είχε κάνει δώρο ο γιος του.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ο Πικάσο θα ενέκρινε τέτοιες δράσεις, καθώς ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία του και την επιθυμία του η τέχνη του να είναι προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους πολύ πλούσιους.

Το έργο Tête de Femme θα εκτεθεί στον οίκο Christie’s στο Παρίσι από τη Δευτέρα, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εκεί την Τρίτη στις 6 το απόγευμα, ώρα Γαλλίας.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Πολιτισμός / Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Πολιτισμός / Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Πολιτισμός / Πέθανε ο Άφρικα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
 
 