Έργο του Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ μπορεί να κερδηθεί με 100 ευρώ σε λοταρία στη Γαλλία

Στη Γαλλία διοργανώνεται λοταρία που προσφέρει την ευκαιρία σε έναν τυχερό, να κερδίσει ένα πορτρέτο του Πάμπλο Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ, με κόστος συμμετοχής τα 100 ευρώ.

Το έργο, με τίτλο Tête de Femme, δημιουργήθηκε από τον Πικάσο το 1941.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αριθμός των λαχνών θα περιοριστεί στις 120.000, κάτι που σημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια.

Από τα έσοδα της λοταρίας, 1.000.000 ευρώ θα αποδοθεί στην Opera Gallery, την γκαλερί που κατέχει το έργο.

Τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε ίδρυμα έρευνας για το Αλτσχάιμερ, το οποίο εδρεύει σε ένα από τα κορυφαία δημόσια νοσοκομεία του Παρισιού.



Παράδοση φιλανθρωπικών λοταριών με έργα Πικάσο

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι δύο προηγούμενες αντίστοιχες λοταρίες έργων του Πικάσο, συγκέντρωσαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ για πολιτιστικά προγράμματα στον Λίβανο και για δράσεις ύδρευσης και υγιεινής στην Αφρική.

Στο παρελθόν, σε αντίστοιχη κλήρωση το 2013, ένας εργαζόμενος στις ΗΠΑ είχε κερδίσει έργο του Πικάσο, ενώ το 2020 ένας λογιστής στην Ιταλία είχε αποκτήσει άλλο πίνακα μέσω λοταρίας που του είχε κάνει δώρο ο γιος του.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ο Πικάσο θα ενέκρινε τέτοιες δράσεις, καθώς ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία του και την επιθυμία του η τέχνη του να είναι προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους πολύ πλούσιους.

Το έργο Tête de Femme θα εκτεθεί στον οίκο Christie’s στο Παρίσι από τη Δευτέρα, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εκεί την Τρίτη στις 6 το απόγευμα, ώρα Γαλλίας.

Με πληροφορίες από Guardian