Politico: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ

Ανησυχία προκαλεί σε Άραβες και Αμερικανούς αξιωματούχους η στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης.

Όπως επισημαίνουν, οι συνεχείς προσβολές και οι επιθετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την ηγεσία της Τεχεράνης, ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά μια πιθανή συμφωνία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Ιράν χρειάζεται να διατηρήσει ένα στοιχειώδες πολιτικό κύρος απέναντι στον λαό του, ακόμη κι αν αποδεχθεί όρους που θα το αποδυναμώνουν στρατιωτικά.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται να επιδιώκει μια ξεκάθαρη πολιτική νίκη, χωρίς να αφήνει πολλά περιθώρια στην ιρανική πλευρά να «σώσει τα προσχήματα».

Ντόναλντ Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις και οι δημόσιες επιθέσεις

Παρά τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να χρησιμοποιεί σκληρή ρητορική, χαρακτηρίζοντας Ιρανούς αξιωματούχους «τρελούς» και απειλώντας ακόμη και με ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά επίσης με επιθετικό τρόπο, μέσω δηλώσεων και σατιρικών επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι, εκτιμούν ότι σε κάθε διαπραγμάτευση, είναι σημαντικό και οι δύο πλευρές να μπορούν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα ως επιτυχία.

Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι στη συμφωνία του 2015 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, η αμερικανική πλευρά είχε κρατήσει πιο προσεκτική και ισορροπημένη στάση απέναντι στο Ιράν.





Ντόναλντ Τραμπ: Ο φόβος αποτυχίας μιας νέας συμφωνίας

Η δυσπιστία ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένει έντονη, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η πίεση και οι απειλές δύσκολα θα οδηγήσουν το Ιράν σε πλήρη υποχώρηση, ακόμη και υπό οικονομική και στρατιωτική πίεση.

Διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες, σημειώνουν πως το βασικό ερώτημα είναι αν υπάρχουν παρασκηνιακά κανάλια επικοινωνίας, που μπορούν να εξισορροπήσουν τη σκληρή δημόσια ρητορική του Τραμπ.

Όπως τονίζουν, η ιρανική ηγεσία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, κάτι που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία των διαπραγματεύσεων.