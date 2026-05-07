Πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί: Τα σπάνια πορτρέτα του Στίβεν Μάιζελ από το Λονδίνο των 90s

ΣΤΟ PHOTO LONDON 2026, Ο ΣΤΙΒΕΝ ΜΑΙΖΕΛ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΩΝ 90S: Η ΣΤΕΛΛΑ ΤΕΝΑΝΤ, Η ΜΠΕΛΑ ΦΡΟΙΝΤ, Η ΠΛΑΜ ΣΑΙΚΣ, Η ΟΝΟΡ ΦΡΕΙΖΕΡ ΚΑΙ Η ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΜΠΛΟΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΩΣ ΠΛΗΘΩΡΙΚΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΥΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ "ANGLO-SAXON ATTITUDE" ΤΗΣ BRITISH VOGUE. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΜΟΔΑ ΕΙΧΕ ΑΚΟΜΗ ΑΓΕΝΕΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ.

The LiFO team
Ο Marlon Richards στη Νέα Υόρκη το 1993, σε ένα πορτρέτο όπου ο Steven Meisel μετατρέπει τη rock καταγωγή σε σκοτεινή fashion μυθολογία. Φωτ.: Steven Meisel / Courtesy of Steven Meisel
Υπάρχουν φωτογράφοι που απλώς φωτογραφίζουν τη μόδα και υπάρχουν φωτογράφοι που της μαθαίνουν πώς να κοιτάζεται.

Ο Steven Meisel ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Για δεκαετίες διαμόρφωσε τη γλώσσα της σύγχρονης fashion εικόνας, φωτογράφισε εξώφυλλα, supermodels, pop είδωλα, πρόσωπα πριν γίνουν μύθοι και μύθους τη στιγμή που ετοιμάζονταν να αλλάξουν δέρμα. Κι όμως, παρέμεινε μία από τις πιο αόρατες φιγούρες της φωτογραφίας: σπάνια μιλά στον Τύπο, δεν εμφανίζεται στα social media, έχει εκθέσει ελάχιστα και έχει δημοσιεύσει πολύ λίγο σε σχέση με τον τεράστιο όγκο δουλειάς του.

Γι' αυτό η παρουσίασή του στο Photo London 2026 έχει ιδιαίτερο βάρος. Ο Meisel ανακηρύχθηκε Master of Photography της φετινής διοργάνωσης και από τις 13 έως τις 17 Μαΐου παρουσιάζει στο Olympia του Λονδίνου μια σπάνια έκθεση με πορτρέτα που επιστρέφουν σε ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία της καριέρας του: το Λονδίνο των αρχών της δεκαετίας του 90.

Η έκθεση Steven Meisel: Master of Photography 2026 δεν είναι μια απλή αναδρομή. Εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο Λονδίνο, πριν η μόδα εξημερωθεί πλήρως από το branding, τα social media και τη γλώσσα του περιεχομένου. Ενα Λονδίνο από παμπ, στενά, κανάλια, αποβάθρες, Notting Hill, Portobello Road, κοινωνικές φιγούρες, αριστοκρατικά φαντάσματα, punk αγένεια και πρόσωπα που έμοιαζαν να έχουν attitude πριν ακόμη γίνουν εικόνα.

Στο κέντρο βρίσκεται η σειρά "Anglo-Saxon Attitude", που φωτογράφισε ο Meisel για τη British Vogue το 1993, σε συνεργασία με την Isabella Blow. Η Blow τού έδωσε, όπως έχει θυμηθεί ο ίδιος, φωτογραφίες από "society girls" που γνώριζε. Από εκείνη τη λίστα προέκυψε μια νέα γενιά προσώπων που θα έγραφαν τη δική τους ιστορία στη μόδα: Stella Tennant, Plum Sykes, Honor Fraser, Lady Louise Campbell, Bella Freud.

Η Stella Tennant, τότε ακόμη στην αρχή της διαδρομής της, άφησε στον Meisel μια σχεδόν ακαριαία εντύπωση. Η παρουσία της, με το septum piercing και την ψυχρή, αριστοκρατική της ένταση, μετέτρεψε την κλασική ιδέα της αγγλικής ομορφιάς σε κάτι πιο αιχμηρό. Ηταν σαν το "English rose" να απέκτησε ξαφνικά αγκάθια, διχτυωτά καλσόν και πλατφόρμες Vivienne Westwood.

Ο Meisel δεν φωτογράφιζε απλώς πρόσωπα. Τα σκηνοθετούσε. Εβλεπε κάτι σε ανθρώπους που ίσως δεν το είχαν δει ακόμη οι ίδιοι. Η ικανότητά του να αναγνωρίζει παρουσία πριν αυτή αποκτήσει πλήρη δημόσια μορφή υπήρξε ένα από τα μεγάλα μυστικά της επιρροής του. Από τη Linda Evangelista, τη Naomi Campbell και τη Christy Turlington μέχρι την Kristen McMenamy, τη Liya Kebede, την Carolyn Murphy και την Adwoa Aboah, η κάμερά του δεν κατέγραφε μόνο καριέρες. Συχνά τις ενεργοποιούσε.

Το "Anglo-Saxon Attitude" έχει μείνει ακριβώς γι' αυτό: επειδή δεν μοιάζει με ευγενικό fashion editorial. Μοιάζει με κοινωνική σύγκρουση σε πόζα. Η Plum Sykes πάνω σε τραπέζι λονδρέζικης παμπ με ασημένιο μπικίνι, ενώ γύρω της οι θαμώνες βλέπουν ποδόσφαιρο. Η Honor Fraser σε δρόμους και στενά. Η Bella Freud ως φιγούρα μιας εποχής που δεν ήθελε να είναι ευπρεπής. Η ίδια έχει συνοψίσει το πνεύμα της στιγμής λέγοντας ότι τότε έπρεπε να αποδομήσεις τους τρόπους σου και να είσαι όσο πιο αγενής γίνεται.

Αυτή η αγένεια είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης σήμερα. Οχι ως κακή συμπεριφορά, αλλά ως πολιτισμική ενέργεια. Η μόδα πριν γίνει πλήρως λεία, εμπορική, αυτοσυνείδητη και διαχειρίσιμη. Η μόδα ως πρόκληση, πόζα, κοινωνική ειρωνεία, ταξική επιτέλεση, punk υπόλειμμα, αμηχανία και επιθετική γοητεία.

Ο Meisel είχε ήδη αποκτήσει μυθικό βάρος μετά τη συνεργασία του με τη Madonna στο βιβλίο Sex, ένα project που έφερε την pop εικόνα, τη σεξουαλική περσόνα και τη φωτογραφική σκηνοθεσία σε νέα κλίμακα. Η Madonna έχει πει ότι μαζί του κατάλαβε για πρώτη φορά την ιδέα της επανεφεύρεσης. Δεν πήγαινε απλώς να φωτογραφηθεί. Εμπαινε σε μια γλώσσα ρόλων, χαρακτήρων και μεταμόρφωσης.

Αυτό το στοιχείο υπάρχει και στα λονδρέζικα πορτρέτα του. Κάθε πρόσωπο μοιάζει να παίζει έναν ρόλο, αλλά όχι με την ψυχρή τελειότητα της σημερινής εικόνας. Υπάρχει κάτι πιο ασταθές, πιο ζωντανό, πιο απείθαρχο. Το Λονδίνο δεν λειτουργεί ως φόντο πολυτελείας. Λειτουργεί ως χαρακτήρας. Οι παμπ, τα στενά, τα κανάλια και οι δρόμοι του γίνονται το σκηνικό μιας μόδας που συγκρούεται με την καθημερινότητα αντί να αποσπάται από αυτήν.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πορτρέτα όπως η Twiggy στη Νέα Υόρκη, η Camilla Nickerson, ο Marlon Richards και η Lucy Ferry στο Παρίσι. Το εύρος αυτό θυμίζει ότι ο Meisel δεν έφτιαχνε απλώς φωτογραφίες μόδας, αλλά μικρούς κόσμους γύρω από πρόσωπα που έφεραν ήδη επάνω τους κοινωνική, μουσική, pop ή στιλιστική μνήμη.

Το Photo London παρουσιάζει την έκθεση ως μια σπάνια ευκαιρία να συναντήσει κανείς το έργο του Meisel έξω από τις σελίδες των περιοδικών. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί μεγάλο μέρος της μόδας του τέλους του 20ού αιώνα ζει ακόμη μέσα από εικόνες που κυκλοφόρησαν σε περιοδικά, κόπηκαν, φυλάχτηκαν, κολλήθηκαν σε mood boards, αντιγράφηκαν, μυθοποιήθηκαν και μετά πέρασαν στο ψηφιακό αρχείο. Η έκθεση τις επιστρέφει στον χώρο, στην κλίμακα, στην υλικότητα της φωτογραφίας.

Σήμερα, που η μόδα παράγει ασταμάτητα εικόνες, η επιστροφή στον Meisel θυμίζει κάτι σχεδόν ξεχασμένο: ότι το style δεν ήταν πάντα περιεχόμενο. Ηταν κάποτε συμπεριφορά. Ηταν τρόπος να στέκεσαι, να προσβάλλεις λίγο τον κανόνα, να μετατρέπεις το πρόσωπο σε χαρακτήρα και το ρούχο σε στάση.

Γι' αυτό τα λονδρέζικα πορτρέτα του 1993 δεν μοιάζουν απλώς νοσταλγικά. Μοιάζουν χρήσιμα. Θυμίζουν μια στιγμή όπου η μόδα δεν ήθελε μόνο να πουλήσει κάτι, αλλά να αναστατώσει το βλέμμα. Και ο Steven Meisel, σχεδόν αόρατος ο ίδιος, ήταν από τους ανθρώπους που έμαθαν στη μόδα να αναγνωρίζει αυτή την αναστάτωση πριν γίνει μύθος.

Με στοιχεία από The Guardian, Photo London και British Vogue.

Stella Tennant και Plum Sykes, Λονδίνο, 1993. Δύο πρόσωπα της σειράς "Anglo-Saxon Attitude", σε μια στιγμή που η British Vogue έπιανε τον ηλεκτρισμό της εποχής. Φωτ.: Steven Meisel / British Vogue
Bella Freud, Λονδίνο, 1993. Η σχεδιάστρια σε ένα πορτρέτο που συμπυκνώνει το punk, αριστοκρατικό και αγενώς γοητευτικό πνεύμα των 90s. Φωτ.: Steven Meisel / British Vogue
Isabella Blow, Παρίσι, 1993. Η γυναίκα που είδε πρόσωπα πριν γίνουν μύθοι, φωτογραφημένη από τον Steven Meisel. Φωτ.: Steven Meisel / Courtesy of Steven Meisel
Honor Fraser, Λονδίνο, 1993. Στα στενά του Λονδίνου, η μόδα μοιάζει λιγότερο με πόζα και περισσότερο με πρόκληση. Φωτ.: Steven Meisel / British Vogue
Lucy Ferry, Παρίσι, 1993. Η Lucy Ferry με Christian Lacroix, σε ένα πορτρέτο όπου η μόδα γίνεται χαρακτήρας. Φωτ.: Steven Meisel / Courtesy of Steven Meisel
Marlon Richards, Νέα Υόρκη, 1993. Ο γιος του Keith Richards σε ένα πορτρέτο που κουβαλά rock καταγωγή και 90s αδιαφορία. Φωτ.: Steven Meisel / Courtesy of Steven Meisel

Marlon Richards, Νέα Υόρκη, 1993. Ένα πορτρέτο ανάμεσα στην κληρονομιά της rock μυθολογίας και την ψυχρή λάμψη της fashion εικόνας. Φωτ.: Steven Meisel / Courtesy of Steven Meisel
Lucy Ferry, Παρίσι, 1993. Η κομψότητα του Lacroix, η αύρα του Παρισιού και το βλέμμα του Meisel σε πλήρη ένταση. Φωτ.: Steven Meisel / Courtesy of Steven Meisel
Camilla Nickerson, Νέα Υόρκη, 1993. Η αυστηρή κομψότητα ως στάση, μέσα από τον φακό του Steven Meisel. Φωτ.: Steven Meisel / Courtesy of Steven Meisel
Honor Fraser, Λονδίνο, 1993. Από τη σειρά "Anglo-Saxon Attitude", όπου το αριστοκρατικό βλέμμα συναντά την punk ενέργεια της βρετανικής μόδας. Φωτ.: Steven Meisel / British Vogue
Stella Tennant, Λονδίνο, 1993. Το πρόσωπο που μετέτρεψε την αγγλική ομορφιά σε κάτι πιο ψυχρό, αιχμηρό και αλησμόνητο. Φωτ.: Steven Meisel / British Vogue
 

