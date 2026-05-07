Η ηθοποιός που λέει ότι το Avatar της έκλεψε το πρόσωπο

Η Q'orianka Kilcher κατέθεσε αγωγή κατά του Τζέιμς Κάμερον και της Disney, υποστηρίζοντας ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για τη δημιουργία της Νεϊτίρι στο Avatar.

Η Νεϊτίρι, ο χαρακτήρας του Avatar που βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωγής της Q'orianka Kilcher.
Μπορεί μια ταινία δισεκατομμυρίων να σου κλέψει το πρόσωπο;

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας νέας αγωγής κατά του Τζέιμς Κάμερον και της Disney, καθώς η Q'orianka Kilcher υποστηρίζει ότι τα χαρακτηριστικά της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την άδειά της για τη δημιουργία της Νεϊτίρι, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του Avatar.

Η Κίλτσερ, που προέρχεται από ιθαγενή κοινότητα του Περού, είχε υποδυθεί την Ποκαχόντας στην ταινία Ο Άγνωστος Κόσμος (The New World) του Τέρενς Μάλικ.. Στην αγωγή της ισχυρίζεται ότι ο Κάμερον είδε την εικόνα της σε διαφήμιση των Los Angeles Times για την ταινία του 2005 και στη συνέχεια έδωσε οδηγίες στην ομάδα σχεδιασμού του να βασίσει την εμφάνιση της Νεϊτίρι στο πρόσωπό της.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο σκηνοθέτης φέρεται να χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να τα ενσωμάτωσε στη διαδικασία σχεδιασμού του χαρακτήρα, χωρίς να ζητήσει άδεια, χωρίς να της δώσει αναφορά στο όνομά της και χωρίς να υπάρξει αποζημίωση. Τη Νεϊτίρι υποδύεται στις ταινίες Avatar η Ζόι Σαλντάνα (Zoe Saldana).

Η Q'orianka Kilcher στην ταινία Ο Άγνωστος Κόσμος (The New World).

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο βάρος επειδή το Avatar χτίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, πάνω σε μια αφήγηση υπεράσπισης των ιθαγενών κοινοτήτων, της γης και της φύσης απέναντι σε μια κατακτητική βιομηχανική δύναμη. Η αγωγή της Κίλτσερ κατηγορεί το franchise ότι παρουσίασε τον εαυτό του ως ευαίσθητο απέναντι στους αγώνες των αυτοχθόνων πληθυσμών, ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ίδια, εκμεταλλεύτηκε σιωπηλά την εικόνα μιας πραγματικής ιθαγενούς γυναίκας.

Η Κίλτσερ αναφέρει επίσης μια συνάντησή της με τον Κάμερον το 2010, μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας Avatar. Σύμφωνα με την αγωγή, ο σκηνοθέτης τής έδωσε τότε ένα υπογεγραμμένο σκίτσο της Νεϊτίρι, συνοδευόμενο από σημείωμα στο οποίο φέρεται να έγραφε ότι η ομορφιά της υπήρξε πρώιμη έμπνευση για τον χαρακτήρα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε αντιληφθεί την έκταση της χρήσης της εικόνας της. Η αγωγή αναφέρει ότι αυτό έγινε σαφέστερο όταν άρχισε να κυκλοφορεί στα social media απόσπασμα συνέντευξης του Κάμερον, στο οποίο ο σκηνοθέτης μιλούσε για το σκίτσο της Νεϊτίρι και έλεγε ότι η πηγή του ήταν μια φωτογραφία της νεαρής τότε Κίλτσερ.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι είχε πιστέψει και η ίδια στο μήνυμα του Avatar και ότι δεν φανταζόταν πως κάποιος που εμπιστεύτηκε θα χρησιμοποιούσε το πρόσωπό της ως μέρος μιας σύνθετης διαδικασίας παραγωγής, χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή της.

Η πλευρά της υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για καλλιτεχνική έμπνευση, αλλά για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας της σε μια βιομηχανική διαδικασία που απέφερε δισεκατομμύρια δολάρια. Η πρώτη ταινία Avatar, που κυκλοφόρησε το 2009, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Η αγωγή στρέφεται κατά του Κάμερον και της Walt Disney Company, ενώ στα αμερικανικά ρεπορτάζ αναφέρονται επίσης εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή και τα οπτικά εφέ του franchise. Μέχρι στιγμής, η πλευρά του Κάμερον και της Disney δεν έχει δώσει δημόσια απάντηση στις κατηγορίες.

Η υπόθεση ανοίγει ένα ευρύτερο ερώτημα: πού τελειώνει η έμπνευση και πού αρχίζει η εκμετάλλευση, ειδικά όταν ένα πρόσωπο μετατρέπεται, χωρίς συναίνεση, σε ψηφιακή εικόνα ενός παγκόσμιου franchise;

Με στοιχεία από The Guardian, Reuters, Variety

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.
Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
Σε μια πολυτελή βίλα στην Αντίπαρο, οι ειδυλλιακές διακοπές μιας παρέας πλούσιων Βρετανών μετατρέπονται σε χάος, όταν μια φάρσα πάει θεαματικά στραβά. Το Oh, How Fun!, η νέα σατιρική κωμωδία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, θα παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, με πρωταγωνιστές τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρες και την Άναμπελ Γουάλις.
Οι δύο sold out εμφανίσεις της Ροσαλία στο O2 του Λονδίνου προκάλεσαν ενθουσιώδεις κριτικές, με το Lux Tour να περιγράφεται ως ένα απαιτητικό, θεαματικό και ασυνήθιστα φιλόδοξο pop show που ενώνει όπερα, μπαλέτο, techno ένταση, θρησκευτική εικονογραφία και την κλίμακα μιας μεγάλης συναυλιακής υπερπαραγωγής.
Η έκθεση The Visitors ανοίγει στις 7 Μαΐου στο Ca' Pesaro της Βενετίας, με πάνω από 30 νέους πίνακες του Κουβανοαμερικανού καλλιτέχνη. Οι νεαροί άνδρες του Hernan Bas, όμορφοι, αμήχανοι και συχνά ενοχλητικοί, γίνονται η εικόνα μιας εποχής που αγγίζει τον κόσμο σαν τουριστικό προϊόν.
Οι Rolling Stones παρουσίασαν στη Νέα Υόρκη το Foreign Tongues, το εικοστό πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου με 14 τραγούδια, νέο single, συμμετοχές από Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στιβ Γουίνγουντ, Ρόμπερτ Σμιθ και Τσαντ Σμιθ, αλλά και υλικό με τον Τσάρλι Γουότς.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γιορκ εντόπισαν ίχνη Τύριας πορφύρας και χρυσών νημάτων σε δύο παιδικές ταφές της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου, ένα σπάνιο εύρημα που δείχνει πόση φροντίδα και δαπάνη μπορούσε να συνοδεύει ακόμη και τον θάνατο μικρών παιδιών.
Η Ααριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία ως η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala, φορώντας Collina Strada και λέγοντας στη Vogue ότι η μόδα πρέπει να βλέπει τα ανάπηρα άτομα όχι μόνο ως ακτιβιστές, αλλά ως μοντέλα, ταλέντα και δημιουργικές παρουσίες.
Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.
Η έκθεση Gaza, the future has an ancient heart στη Fondazione Merz παρουσιάζει περισσότερα από 80 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη Γάζα μαζί με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή μνήμη μέσα στον πόλεμο, τον εκτοπισμό και την απώλεια.
Η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα με ατομική έκθεση στις Gallerie dell’Accademia παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στη Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία
