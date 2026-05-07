Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο - Είναι «από φυσικά αίτια» είπε

Βίντεο από τη στιγμή που ο καπετάνιος του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου καθησυχάζει τους επιβάτες, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση ότι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, αρχικά ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος μετά από τον πρώτο θάνατο στο πλοίο, ο οποίος στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι ήταν από χανταϊό.

Ένα βίντεο που καταγράφηκε από επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο, δείχνει τον καπετάνιο του να ενημερώνει τους επιβάτες ότι ο πρώτος άνδρας που πέθανε στο πλοίο κατέληξε από «φυσικά αίτια».

Η ανακοίνωση έγινε στις 12 Απριλίου, με τον καπετάνιο να αναφέρει ότι γιατρός είχε διαβεβαιώσει το γεγονός και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αλλά ούτε κίνδυνος.

Ωστόσο, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν τρία κρούσματα και πέντε ύποπτα περιστατικά από χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία για τη διαχείριση της κατάστασης στο πλοίο.

Ένας Τούρκος YouTuber που βρισκόταν στο πλοίο και κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν ληφθεί άμεσα μέτρα προστασίας για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα καταγράφηκε μετά την αποβίβαση στο Σεντ Ελένα, ενώ περίπου 150 άτομα από 23 χώρες αυτή τη στιγμή παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο.

Χανταϊός: Πού βρίσκεται το κρουαζιερόπλοιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, απέπλευσε χθες το βράδυ από το Πράσινο Ακρωτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης του αρχιπελάγους των Καναρίων.

Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο MV Hondius- 13 τουρίστες και ένας ναυτικός- θα μεταφερθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

