Χανταϊός: Πώς ξεκίνησε η διασπορά στο κρουαζιερόπλοιο - «Χαρτογραφούν» τις κινήσεις των Ολλανδών

Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε από χανταϊό, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός, απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου, «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Υπενθυμίζεται πως ένα αεροπλάνο με τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο Άμστερνταμ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Χανταϊός: Στο Άμστερνταμ ασθενής επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Το ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο απογειώθηκε από την Πράια του Πράσινου Ακρωτηρίου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σχίπχολ στις 20.47 (ώρα Ελλάδας).

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη ενημέρωση για το πώς απομακρύνεται από το αεροδρόμιο ο ασθενής. Ωστόσο, το πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανέφερε ότι γιατροί του ετοιμάζονταν να παραλάβουν έναν ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο και ότι «έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μετάδοση» της νόσου.

Το νοσοκομείο διαβεβαίωσε εξάλλου τους ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία, ανέφερε νωρίτερα ότι ένας ασυμπτωματικός επιβάτης, που είχε έρθει σε στενή επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού, θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο αυτής της χώρας.

Το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν στην Ολλανδία, προσγειώθηκε νωρίτερα για τεχνικούς λόγους στα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, χρειαζόταν να σταλεί άλλο αεροσκάφος για να παραλάβει τους δύο ασθενείς που επέβαιναν σε αυτό.

Χανταϊός: Στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, απέπλευσε χθες το βράδυ από το Πράσινο Ακρωτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης του αρχιπελάγους των Καναρίων.

Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο MV Hondius- 13 τουρίστες και ένας ναυτικός- θα μεταφερθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Χανταϊός: Επιβάτης που μολύνθηκε και πέθανε, «επιβιβάστηκε σε πτήση»

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της εταιρείας KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει με εκείνη την πτήση» ανακοίνωσε η KLM, αναφερόμενη στην πτήση KL592, από το Γιοχάνεσμπουργκ για το Άμστερνταμ.

Η πτήση αυτή ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 23.15 της 25ης Απριλίου, ώρα Νότιας Αφρικής. «Αφού αποβιβάστηκε ο επιβάτης από το αεροσκάφος, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Ο ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την KLM.

Χανταϊός: Tι λέει ο ΠΟΥ

Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius «παραμένει χαμηλός» στην φάση αυτή για δημόσια υγεία παγκοσμίως, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Στη φάση αυτή, ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία παγκοσμίως παραμένει χαμηλός», έγραψε στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ διευκρινίζοντας ότι «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους πλοιοκτήτες (του MV Hondius) για την στενή εποπτεία της κατάστασης της υγείας των επιβατών και του πληρώματος και συνεργάζεται με τις χώρες για την διασφάλιση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και οποιαδήποτε απομάκρυνση κριθεί αναγκαία».

