Η Σκάρλετ Γιόχανσον περνά από τους δεινόσαυρους στον κόσμο του Άρι Άστερ

Μετά τους δεινόσαυρους του Jurassic World, η Σκάρλετ Γιόχανσον μπαίνει στο σκοτεινό κινηματογραφικό σύμπαν του Άρι Άστερ.

Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του δημιουργού των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid, με την A24 να αναλαμβάνει τη διανομή.

Ο Άστερ θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο που έχει γράψει ο ίδιος, ενώ η Γιόχανσον φέρεται να ήταν η πρώτη του επιλογή για τον ρόλο. Στην παραγωγή βρίσκεται ο Λαρς Κνούντσεν, μέσω της Square Peg.

Προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την υπόθεση, κάτι σχεδόν αναμενόμενο για ταινία του Άστερ. Ο τίτλος Scapegoat, πάντως, αρκεί για να ανοίξει την περιέργεια γύρω από το επόμενο βήμα ενός σκηνοθέτη που έχει χτίσει το όνομά του πάνω στην οικογενειακή φρίκη, την τελετουργική αγωνία και την αμερικανική παράνοια.

Το Scapegoat θα φέρει ξανά τον Άστερ στην A24, την εταιρεία που έχει διανείμει όλες τις μεγάλου μήκους ταινίες του, από το Hereditary και το Midsommar μέχρι το Beau Is Afraid και το Eddington.

Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, ώστε να προσαρμοστεί στο φορτωμένο πρόγραμμα της Γιόχανσον.

Η τελευταία ταινία του Άστερ, το Eddington, έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και είχε στο καστ τους Χοακίν Φίνιξ, Πέδρο Πασκάλ, Έμα Στόουν και Όστιν Μπάτλερ. Η ταινία, μια σάτιρα της εποχής της πανδημίας πάνω στην αμερικανική πολιτική παράνοια και τις ψευδείς ειδήσεις, δίχασε την κριτική και κινήθηκε εμπορικά χαμηλότερα από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του σκηνοθέτη.

Για τη Γιόχανσον, το Scapegoat έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας. Το 2025 πρωταγωνίστησε στο Jurassic World Rebirth και στο The Phoenician Scheme του Γουές Άντερσον, ενώ έκανε και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το Eleanor the Great, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η ηθοποιός έχει επίσης στο πρόγραμμά της το νέο The Exorcist της Universal, σε σκηνοθεσία Μάικ Φλάναγκαν, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί στο Paper Tiger του Τζέιμς Γκρέι, μαζί με τους Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ. Αναφέρεται επίσης ότι προορίζεται για ρόλο στο The Batman: Part II, απέναντι από τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η A24 δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας για το Scapegoat.

Με στοιχεία από Deadline, Variety