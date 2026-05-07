ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Σκάρλετ Γιόχανσον περνά από τους δεινόσαυρους στον κόσμο του Άρι Άστερ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.

The LiFO team
The LiFO team
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο νέο φιλμ του Άρι Άστερ Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Μετά τους δεινόσαυρους του Jurassic World, η Σκάρλετ Γιόχανσον μπαίνει στο σκοτεινό κινηματογραφικό σύμπαν του Άρι Άστερ.

Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του δημιουργού των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid, με την A24 να αναλαμβάνει τη διανομή.

Ο Άστερ θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο που έχει γράψει ο ίδιος, ενώ η Γιόχανσον φέρεται να ήταν η πρώτη του επιλογή για τον ρόλο. Στην παραγωγή βρίσκεται ο Λαρς Κνούντσεν, μέσω της Square Peg.

Προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την υπόθεση, κάτι σχεδόν αναμενόμενο για ταινία του Άστερ. Ο τίτλος Scapegoat, πάντως, αρκεί για να ανοίξει την περιέργεια γύρω από το επόμενο βήμα ενός σκηνοθέτη που έχει χτίσει το όνομά του πάνω στην οικογενειακή φρίκη, την τελετουργική αγωνία και την αμερικανική παράνοια.

Το Scapegoat θα φέρει ξανά τον Άστερ στην A24, την εταιρεία που έχει διανείμει όλες τις μεγάλου μήκους ταινίες του, από το Hereditary και το Midsommar μέχρι το Beau Is Afraid και το Eddington.

Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, ώστε να προσαρμοστεί στο φορτωμένο πρόγραμμα της Γιόχανσον.

Η τελευταία ταινία του Άστερ, το Eddington, έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και είχε στο καστ τους Χοακίν Φίνιξ, Πέδρο Πασκάλ, Έμα Στόουν και Όστιν Μπάτλερ. Η ταινία, μια σάτιρα της εποχής της πανδημίας πάνω στην αμερικανική πολιτική παράνοια και τις ψευδείς ειδήσεις, δίχασε την κριτική και κινήθηκε εμπορικά χαμηλότερα από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του σκηνοθέτη.

Για τη Γιόχανσον, το Scapegoat έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας. Το 2025 πρωταγωνίστησε στο Jurassic World Rebirth και στο The Phoenician Scheme του Γουές Άντερσον, ενώ έκανε και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το Eleanor the Great, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η ηθοποιός έχει επίσης στο πρόγραμμά της το νέο The Exorcist της Universal, σε σκηνοθεσία Μάικ Φλάναγκαν, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί στο Paper Tiger του Τζέιμς Γκρέι, μαζί με τους Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ. Αναφέρεται επίσης ότι προορίζεται για ρόλο στο The Batman: Part II, απέναντι από τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η A24 δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας για το Scapegoat.

Με στοιχεία από Deadline, Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον: Δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Η Γιόχανσον ανέφερε ότι κατά τη φάση της προπαραγωγής ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε να αποσυρθεί, εκτός αν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα
LIFO NEWSROOM
Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ πάνε Κάννες με το νέο φιλμ του Τζέιμς Γκρέι

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ πάνε Κάννες

Η νέα ταινία του Τζέιμς Γκρέι, με Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ, προστίθεται τελικά στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, ενώ η Neon εξασφάλισε ήδη τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / «Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
THE LIFO TEAM
Σαρλότ Γκενσμπούρ, Έντγκαρ Ραμίρες και Άναμπελ Γουάλις σε σατιρική κωμωδία με φόντο την Αντίπαρο

Πολιτισμός / Πλούσιοι, φάρσες και χάος στην Αντίπαρο: Η νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου μοιάζει με ελληνικό εφιάλτη πολυτελείας

Σε μια πολυτελή βίλα στην Αντίπαρο, οι ειδυλλιακές διακοπές μιας παρέας πλούσιων Βρετανών μετατρέπονται σε χάος, όταν μια φάρσα πάει θεαματικά στραβά. Το Oh, How Fun!, η νέα σατιρική κωμωδία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, θα παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, με πρωταγωνιστές τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρες και την Άναμπελ Γουάλις.
THE LIFO TEAM
Η Ροσαλία μετατρέπει την pop αρένα σε όπερα, μπαλέτο και τελετουργία

Πολιτισμός / Η Ροσαλία αποθεώνεται από τις κριτικές για το Lux Tour στο Λονδίνο

Οι δύο sold out εμφανίσεις της Ροσαλία στο O2 του Λονδίνου προκάλεσαν ενθουσιώδεις κριτικές, με το Lux Tour να περιγράφεται ως ένα απαιτητικό, θεαματικό και ασυνήθιστα φιλόδοξο pop show που ενώνει όπερα, μπαλέτο, techno ένταση, θρησκευτική εικονογραφία και την κλίμακα μιας μεγάλης συναυλιακής υπερπαραγωγής.
THE LIFO TEAM
Τα όμορφα αγόρια του Hernan Bas ταξιδεύουν σαν να μην υπάρχει κόσμος

Πολιτισμός / Τα όμορφα αγόρια του Hernan Bas ταξιδεύουν σαν να μην υπάρχει κόσμος

Η έκθεση The Visitors ανοίγει στις 7 Μαΐου στο Ca' Pesaro της Βενετίας, με πάνω από 30 νέους πίνακες του Κουβανοαμερικανού καλλιτέχνη. Οι νεαροί άνδρες του Hernan Bas, όμορφοι, αμήχανοι και συχνά ενοχλητικοί, γίνονται η εικόνα μιας εποχής που αγγίζει τον κόσμο σαν τουριστικό προϊόν.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Πολιτισμός / Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Οι Rolling Stones παρουσίασαν στη Νέα Υόρκη το Foreign Tongues, το εικοστό πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου με 14 τραγούδια, νέο single, συμμετοχές από Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στιβ Γουίνγουντ, Ρόμπερτ Σμιθ και Τσαντ Σμιθ, αλλά και υλικό με τον Τσάρλι Γουότς.
THE LIFO TEAM
Η πορφύρα των αυτοκρατόρων βρέθηκε σε ρωμαϊκά φέρετρα μωρών

Πολιτισμός / Η πορφύρα των αυτοκρατόρων βρέθηκε σε παιδικές ταφές στη ρωμαϊκή Γιορκ

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γιορκ εντόπισαν ίχνη Τύριας πορφύρας και χρυσών νημάτων σε δύο παιδικές ταφές της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου, ένα σπάνιο εύρημα που δείχνει πόση φροντίδα και δαπάνη μπορούσε να συνοδεύει ακόμη και τον θάνατο μικρών παιδιών.
THE LIFO TEAM
Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Πολιτισμός / Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη τρανς χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Η Ααριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία ως η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala, φορώντας Collina Strada και λέγοντας στη Vogue ότι η μόδα πρέπει να βλέπει τα ανάπηρα άτομα όχι μόνο ως ακτιβιστές, αλλά ως μοντέλα, ταλέντα και δημιουργικές παρουσίες.
THE LIFO TEAM
Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.
THE LIFO TEAM
Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπιο: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Πολιτισμός / Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπια: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Η έκθεση Gaza, the future has an ancient heart στη Fondazione Merz παρουσιάζει περισσότερα από 80 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη Γάζα μαζί με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή μνήμη μέσα στον πόλεμο, τον εκτοπισμό και την απώλεια.
THE LIFO TEAM
Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Πολιτισμός / Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα με ατομική έκθεση στις Gallerie dell’Accademia παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στη Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία
THE LIFO TEAM
 
 