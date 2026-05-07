Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της νέας συναυλιακής ταινίας της τραγουδίστριας, Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D).

Η πρεμιέρα έγινε στο Λος Άντζελες, με την Άιλις να εμφανίζεται με πράσινο πόλο Ralph Lauren πάνω από λευκή μακρυμάνικη μπλούζα, μαύρη φούστα και έντονες κόκκινες και μπλε κάλτσες. Ο Γουλφ επέλεξε καφέ σταυρωτό κοστούμι με λευκό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα.

Τα δημοσιεύματα τους συνδέουν από τον Μάρτιο του 2025, όταν είχαν εντοπιστεί να φεύγουν μαζί από απονομή βραβείων. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται σε μπαλκόνι στη Βενετία, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 παρακολούθησαν μαζί τα Grammy.

Ο Γουλφ είχε εμφανιστεί και στο βίντεο κλιπ της Άιλις για το Chihiro, ενώ μαζί με τον αδελφό του, Άλεξ Γουλφ, άνοιξαν συναυλίες της περιοδείας Hit Me Hard and Soft.

Η νέα ταινία δεν είναι απλώς μια καταγραφή συναυλίας. Το Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) συν-σκηνοθέτησαν η Άιλις και ο Τζέιμς Κάμερον, με τον σκηνοθέτη του Avatar και του Titanic να φέρνει στη συναυλιακή εμπειρία τη δική του σχέση με την εικόνα, το βάθος και το 3D θέαμα.

Η ταινία γυρίστηκε κυρίως στο Μάντσεστερ, στη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της Άιλις για το άλμπουμ Hit Me Hard and Soft. Εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις, περιλαμβάνει και πιο προσωπικές στιγμές εκτός σκηνής, από την προετοιμασία της πριν βγει μπροστά στο κοινό μέχρι σημεία όπου μιλά για τον τρόπο που χτίζει την παρουσία της στη σκηνή.

Ο Κάμερον έχει πει ότι η ταινία μπαίνει πιο κοντά στην καρδιά και στο μυαλό της Άιλις, αλλά και στη σχέση της με τους θαυμαστές της. Η ίδια έχει δηλώσει ότι αρχικά δεν ήθελε να κάνει κάτι που θα έμοιαζε με ντοκιμαντέρ, όμως η πρόταση του Κάμερον την έκανε να δεχτεί την ιδέα των πιο προσωπικών, παρασκηνιακών στιγμών.

Η Άιλις απουσίασε φέτος από το Met Gala, καθώς βρισκόταν στην προωθητική περιοδεία της ταινίας. Η επιλογή συνδέθηκε και με τη σταθερά ιδιαίτερη σχέση της με το κόκκινο χαλί, όπου τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τη μόδα όχι ως συμβατική λάμψη, αλλά ως παιχνίδι αναλογιών, σιλουέτας, άνεσης και ελέγχου της δημόσιας εικόνας της.

Το Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Μαΐου.

Με στοιχεία από People, Reuters