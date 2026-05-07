Η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, που διευθύνει ο Willem Dafoe, θα παρουσιαστεί η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την ελληνική δραματουργία.

Ο Χρήστος Στέργιογλου και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026 με τις «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα
Το έργο ερμηνεύει το Alex Drakos Quartet, σε μια επί σκηνής μουσική συνομιλία με τον Χρήστο Στέργιογλου, που ερμηνεύει και σκηνοθετεί την παράσταση, και τον λυρικό τραγουδιστή Γιώργο Ιατρού./ Φωτ.: Μαριλένα Αναστασιάδου
Η παράσταση «Ιαχές» σε σκηνοθεσία Χρήστου Στέργιογλου και μουσική Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη, επιλέχθηκε να συμμετέχει στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θέατρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026 (Biennale Teatro 2026).

H παραγωγή είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Λυκόφως.

Το 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου πραγματοποιείται στη Βενετία από τις 7 έως τις 21 Ιουνίου 2026, υπό τη διεύθυνση του κορυφαίου ηθοποιού Willem Dafoe, ο οποίος και εισηγείται τις παραστάσεις που θα συμμετέχουν.  Πρόκειται για μία εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση και για ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στις 11 και 12 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

«Ένα μουσικοθεατρικό γεγονός στο οποίο το κοινό καλείται όχι απλώς να παρακολουθήσει, αλλά να βιώσει και να συντονιστεί με έναν παλμό που διατρέχει τους αιώνες - έναν βαθιά ανθρώπινο παλμό - εκεί όπου το τελετουργικό συναντά τον πειραματισμό, όπου η ιστορία δεν αναπαρίσταται αλλά επανενεργοποιείται και όπου οι αρχαίες μορφές δεν ολοκληρώνονται, αλλά απελευθερώνονται», όπως αναφέρει ο Χρήστος Στεργιόγλου.

Το έργο ερμηνεύει το Alex Drakos Quartet, σε μια επί σκηνής μουσική συνομιλία με τον Χρήστο Στέργιογλου, που ερμηνεύει και σκηνοθετεί την παράσταση, και τον λυρικό τραγουδιστή Γιώργο Ιατρού.

Οι «Ιαχές» θα παρουσιαστούν την Τρίτη 9 & την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Isola di San Giorgio, Teatro Verde.

Πρόκειται για μια παράσταση που, με άξονα τη σκλαβιά, τον ξεριζωμό, την προσφυγιά και τη μετανάστευση ανά τους αιώνες, διερευνά τα σημεία τομής και την οργανική συγγένεια ανάμεσα στην ποίηση, το Αρχαίο Δράμα και το «μέλος», τη μουσική. Αποσπάσματα από αρχαίες τραγωδίες, στίχοι από τη δημοτική και νεότερη ελληνική και παγκόσμια ποίηση συνενώνονται και ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο έργο που δίνει φωνή σε εκείνους που βίωσαν και βιώνουν τον ανθρώπινο πόνο: από τη «σκέψη του πρόσφυγα», όπως την αποδίδει ο Γιώργος Σεφέρης, έως τον θρήνο της Εκάβης στις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, τον Μπέρτολτ Μπρεχτ, τον Μανόλη Αναγνωστάκη, τον Νικηφόρο Βρεττάκο και τη Warsan Shire, μεταξύ άλλων.

Αυτά τα κείμενα, σε επιλογή και δραματουργική επεξεργασία του Ταξιάρχη Δεληγιάννη και του Βασίλη Τσιούβαρα, αποτελούν μέρος μιας συλλογικής μνήμης που υφαίνεται σε μια αδιάκοπη ροή με την πρωτότυπη μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση και τους συντελεστές της εδώ.

