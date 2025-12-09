Ποια είναι τα πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια;

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι πιο κοντά από ποτέ, και φυσικά μαζί με αυτά ακολουθούν όλες οι κλασικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

O αμερικανικός ιστότοπος FinanceBuzz αποφάσισε φέτος να κάνει τη διαφορά και να μας παρουσιάσει τα 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια βάσει δεδομένων από το Google Trends και έρευνας 1.250 ενηλίκων στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα δεν προκαλούν έκπληξη.

Η λίστα:

Mariah Carey – «All I Want For Christmas Is You»

Alvin and the Chipmunks / David Seville – «The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)»

Jose Feliciano – «Feliz Navidad»

Burl Ives – «A Holly Jolly Christmas»

Κάθε εκδοχή του «Baby It’s Cold Outside»

Κάθε εκδοχή του «Deck The Halls»

John Lennon and Yoko Ono – «Happy Xmas (War Is Over)»

Κάθε εκδοχή του «White Christmas»

Paul McCartney – «Wonderful Christmastime»

Κάθε εκδοχή του «Do You Hear What I Hear?»

Το «All I want for Christmas is you» - το δημοφιλέστερο τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε το 1994 και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων.

Με τα ψηφιακά downloads και στη συνέχεια το streaming, το τραγούδι άντεξε στο χρόνο και ανεβαίνει ξανά στα charts κάθε Δεκέμβρη. Αυτή την εβδομάδα, η Κάρει έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που συμπλήρωσε 98 εβδομάδες στο Νο. 1 του αμερικανικού Hot 100 – και αναμένεται να φτάσει τις 100 φέτος.

Το «All I Want For Christmas Is You» είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τα περισσότερα streams όλων των εποχών, και αυτή η εντυπωσιακή πορεία φέρνει και εντυπωσιακά δικαιώματα, καθώς η Κάρεϊ συνεχίζει να αποκομίζει σημαντικά κέρδη από αυτό.

Εκτιμάται ότι κερδίζει 2,5–3 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του Forbes.

Με πληροφορίες από euronews.com