Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας σερ Τομ Στόπαρντ

Ο θεατρικός συγγραφέας σερ Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το Shakespeare In Love, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πελάτης και φίλος, ο Τομ Στόπαρντ, πέθανε ήρεμα στο σπίτι του στο Ντόρσετ, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Θα τον θυμόμαστε για τα έργα του, για τη λαμπρότητα και την ανθρωπιά τους, και για το πνεύμα του, την ασέβειά του, τη γενναιοδωρία του και την βαθιά του αγάπη για την αγγλική γλώσσα. Ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε με τον Τομ και που τον γνωρίσαμε.»,αναφέρει η ανακοίνωση της United Agents.

«Η σύζυγός μου κι εγώ είμαστε βαθιά λυπημένοι μαθαίνοντας για τον θάνατο ενός από τους σπουδαιότερους συγγραφείς μας, του σερ Τομ Στόπαρντ. Ένας αγαπημένος φίλος που φορούσε το ταλέντο του με σεμνότητα· μπορούσε —και το έκανε— να στρέψει την πένα του σε οποιοδήποτε θέμα, προκαλώντας, συγκινώντας και εμπνέοντας το κοινό του, αντλώντας από την προσωπική του ιστορία. Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη του οικογένεια. Ας παρηγορηθούμε όλοι από τη δική του αθάνατη φράση: "Να βλέπεις κάθε έξοδο ως είσοδο κάπου αλλού."», ήταν τα λόγια του βασιλιά Καρόλου.

Η καριέρα του σερ Τομ Στόπαρντ στον χώρο της ψυχαγωγίας διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, κατά τις οποίες κέρδισε πληθώρα βραβείων Tony και Olivier, καθώς και τη Χρυσή Σφαίρα και το Όσκαρ μαζί με τον Μαρκ Νόρμαν για το σενάριό τους στο Shakespeare In Love το 1998 — με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ Γκουίνεθ Πάλτροου.

Το έργο του, γνωστό για τον συνδυασμό συναισθήματος και χιούμορ, εξερευνούσε συχνά φιλοσοφικά και πολιτικά θέματα, αμφισβητώντας κοινωνικές νόρμες και υπενθυμίζοντας στο κοινό τη δύναμη της σκέψης.

Άλλα βραβευμένα έργα του περιλαμβάνουν τα: Rosencrantz And Guildenstern Are Dead, The Real Thing και Travesties.

Ο θεατρικός συγγραφέας έγραψε επίσης εκτενώς για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο — μεταξύ άλλων διασκευάζοντας το μυθιστόρημα Άννα Καρένινα του Τολστόι για την κινηματογραφική μεταφορά του 2012 με την Κίρα Νάιτλι και τον Τζουντ Λο, καθώς και τη σειρά Parade’s End με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και τη Ρεμπέκα Χολ, διασκευή των μυθιστορημάτων του Φορντ Μάντοξ Φορντ.

Έλαβε αμέτρητες διακρίσεις και τιμές κατά την καριέρα του, μεταξύ των οποίων και τον τίτλο του ιππότη από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1997 για την προσφορά του στη λογοτεχνία. Κέρδισε επίσης το Βραβείο David Cohen για τη Λογοτεχνία το 2017, ακολουθώντας τα χνάρια των Χάρολντ Πίντερ, Χίλαρι Μαντέλ και Σέιμους Χίνι.

Ο σερ Τομ Στόπαρντ κυκλοφόρησε το ημι-αυτοβιογραφικό του έργο με τίτλο Leopoldstadt το 2020 — τοποθετημένο στη εβραϊκή συνοικία της Βιέννης στις αρχές του 20ού αιώνα — το οποίο αργότερα του χάρισε βραβείο Olivier για το καλύτερο νέο θεατρικό έργο και απέσπασε τέσσερα βραβεία Tony.

Το θεατρικό έργο του West End, στο οποίο συμμετείχε και ο γιος του, Εντ Στόπαρντ, του χάρισε επίσης τιμητική διάκριση από την PEN America, τη λογοτεχνική και οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που του απένειμε το βραβείο Mike Nichols Writing for Performance.

Από πρόσφυγας σε φαινόμενο της δραματουργίας

Ο Τομ Στόπαρντ γεννήθηκε ως Τόμας Στράουσλερ στην Τσεχοσλοβακία, αλλά διέφυγε και άλλαξε το όνομά του κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, βρίσκοντας καταφύγιο στη Βρετανία το 1946.

Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος στο Μπρίστολ το 1954 προτού γίνει θεατρικός κριτικός και γράψει έργα για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Η καριέρα του απογειώθηκε με το επιτυχημένο έργο Rosencrantz And Guildenstern Are Dead, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου το 1966, πριν παρουσιαστεί στο National Theatre και στο Broadway, όπου κέρδισε τέσσερα βραβεία Tony το 1968, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου θεατρικού έργου.

Άρχισε να υπερασπίζεται Σοβιετικούς και Ανατολικοευρωπαίους διαφωνούντες μετά τη συγγραφή του έργου Every Good Boy Deserves Favour, το οποίο εμπνεύστηκε από τη φιλία του με τον Βίκτορ Φάινμπεργκ, που είχε φυλακιστεί από τους Σοβιετικούς στην Τσεχοσλοβακία.

Πολύ αργότερα, το 2002, η τριλογία των έργων του που τοποθετούνται στη Ρωσία του 19ου αιώνα, The Coast Of Utopia, ανέβηκε στο National Theatre.

Τα πιο πρόσφατα έργα του περιλαμβάνουν τα Heroes, Rock 'n' Roll και The Hard Problem.

Με πληροφορίες από Sky News