Πέθανε ο ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, ο Kicking Bird στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 73 ετών

LifO Newsroom
Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, ο Καναδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Χορεύοντας με τους Λύκους» σε ηλικία 73 ετών.

Με δήλωσή του στο CBC News, εκπρόσωπος του ηθοποιού ανακοίνωσε τον θάνατό του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, επήλθε από φυσικά αίτια.

Ο Γκριν ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη γουέστερν ταινία του Κέβιν Κόστνερ, «Χορεύοντας με τους Λύκους» το 1990, ως Kicking Bird. Παράλληλα, ήταν μέλος του Έθνους Ονέιντα, που ανήκει στην Ένωση Έξι Εθνών στο νότιο Οντάριο.

Είχε εργαστεί ως σχεδιαστής, τεχνικός έργων πολιτικού μηχανικού, εργάτης χάλυβα και μέλος συνεργείου ροκ συγκροτήματος, πριν ξεκινήσει την καριέρα του στο θέατρο.

Ο Γκράχαμ Γκριν, είχε μιλήσει το 2012 στο καναδικό περιοδικό Playback, για τη σημασία που έχει το θέατρο, στη ζωή του. «Σε βοηθά να χτίσεις έναν χαρακτήρα. Στον κινηματογράφο δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Η πειθαρχία του θεάτρου είναι αυτό που προτείνω σε όλους τους ηθοποιούς», είχε πει.

Τότε ήταν που είχε τονίσει, ότι ο γάμος του με τη Χίλαρι Μπλάκμορ, ήταν το θεμέλειο για να ακολουθήσει η «καλύτερη περίοδος της ζωής του».

Η ευρύτερη αναγνώριση για τον Γκράχαμ Γκριν, ήλθε το 1990 με τον ρόλο του Kicking Bird, σαμάνου των Λακότα στους «Λύκους». Συμμετείχε επίσης, στο γουέστερν θρίλερ Thunderheart (1992), ως ο αξιωματικός Walter Crow Horse, στο φανταστικό δράμα The Green Mile (1999), ως Arlen Bitterbuck, ενώ έχει λάβει μέρος

και σε άλλες δημοφιλείς ταινίες όπως: Die Hard With A Vengeance (1995), Maverick (1994), The Twilight Saga: New Moon (2009) και Wind River (2017).

Το έργο του αναγνωρίστηκε με πολλές διακρίσεις στη διάρκεια της καριέρας του, με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Earle Grey για το σύνολο του έργου του από την Ακαδημία Καναδικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης το 2004.

Το 2016, εισήχθη στο Τάγμα του Καναδά, τη δεύτερη υψηλότερη πολιτική διάκριση της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC

