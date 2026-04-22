Περού: 58 γυναίκες εντοπίστηκαν σε αρχαίο τάφο - Ποιες ήταν;

Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν περισσότερα από 1.300 αντικείμενα από την περιοχή

Tο μαυσωλείο στο El Castillo de Huarmey
Ο λαός των Wari ίδρυσε την πρωτεύουσά του στην κοιλάδα του Ayacucho, στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό Περού.

Από εκεί εξαπλώθηκε ο πολιτισμός τους, σχηματίζοντας αυτό που πιθανώς ήταν η πρώτη αυτοκρατορία των Άνδεων.

Σχεδόν 550 μίλια βόρεια της πρωτεύουσας των Wari, στην περιοχή Ancash, μια ανασκαφή το 2012 οδήγησε σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη, ρίχνοντας νέο φως στην κοινωνία των Wari. Εκεί μια πολωνο-περουβιανή ομάδα ανακάλυψε το πρώτο άθικτο μαυσωλείο των Wari σε μια τοποθεσία γνωστή ως El Castillo de Huarmey (το Κάστρο του Huarmey).

Σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα, το 1919, ο Χούλιο Σ. Τέλο- γνωστός ως ο πατέρας της περουβιανής αρχαιολογίας- επισκέφθηκε την τοποθεσία, αλλά αναγκάστηκε να φύγει λόγω της εκδήλωσης της βουβωνικής πανώλης. Αργότερα, το El Castillo de Huarmey ξεχάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ερευνητές, αλλά δυστυχώς όχι από τους huaqueros (τυμβωρύχοι).

Οι παράνομες ανασκαφές προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, ενώ ένας σεισμός τη δεκαετία του 1970 έφερε στην επιφάνεια αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία προσέλκυσαν ακόμη περισσότερους κλέφτες.

Μία μοναδική ανακάλυψη στο Περού

Παρά τις δυσκολίες, δύο αρχαιολόγοι, ο Μίλος Γκιέρς και Ρομπέρτο Πιμεντέλ Νίτα, άρχισαν να ανασκάπτουν τον χώρο το 2010. Γνώριζαν ότι, ακόμη και μετά την απομάκρυνση του παχέος στρώματος επιφανειακών ερειπίων, οι πιθανότητές τους να βρουν κάτι ανέπαφο ήταν ελάχιστες, αλλά ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο. Με τον καιρό, η επιμονή τους ανταμείφθηκε.

Ο χώρος περιείχε μια αρκετά μεγάλη νεκρόπολη και μια οικιστική περιοχή. Το μαυσωλείο, που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, είναι ένα μεγαλοπρεπές, ορθογώνιο κτίριο, εν μέρει χτισμένο πάνω στο βράχο, με πρόσοψη βαμμένη κόκκινη. Μόνο τα κάτω τμήματα των τοίχων του είχαν διασωθεί, αλλά αρκούσαν για να δείξουν ότι κάποτε ήταν ένα δαιδαλώδες συγκρότημα με περισσότερους από 20 θαλάμους.

Στο κέντρο αυτού του συγκροτήματος, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα μικρό δωμάτιο με μια σειρά κόγχων στους τοίχους του, στο οποίο δεσπόζε ένας μεγάλος πάγκος που έμοιαζε με θρόνο. Το δωμάτιο αυτό αποτέλεσε το επίκεντρο της ανασκαφικής εκστρατείας όταν ανακαλύφθηκε ένας υπόγειος θάλαμος ακριβώς από κάτω του. Η ανασκαφή αυτού του κρυμμένου χώρου αποκάλυψε την πρώτη άθικτη ομαδική ταφή μελών της ελίτ των Wari που έχει βρεθεί ποτέ.

Ο θάλαμος αποτελείτο από ένα μεγάλο κεντρικό δωμάτιο και τρεις πλευρικούς υποθαλάμους, μέσα στους οποίους βρέθηκαν τα λείψανα 58 γυναικών, όλες θαμμένες με πλούσια κτερίσματα. Οι ξηρές συνθήκες μέσα στον τάφο είχαν εξασφαλίσει την εξαιρετικά καλή διατήρηση του περιεχομένου. Τα ίδια τα σώματα είχαν ταφεί σε καθιστή θέση, ενώ υπολείμματα υφάσματος υποδηλώνουν ότι είχαν τυλιχτεί με πράσινο και λευκό υλικό, το οποίο συγκρατούνταν στη θέση τους από ένα παχύ πλέγμα.

Σε έναν από τους βοηθητικούς θαλάμους, η ομάδα εντόπισε τη σορό μιας υψηλόβαθμης ευγενούς, γνωστής με το παρατσούκλι «Βασίλισσα του Huarmey». Ήταν περίπου 60 ετών όταν πέθανε και είχε ταφεί μαζί με πολύτιμα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και διακοσμητικά αυτιών, ένα σύμβολο εξουσίας στον κόσμο των Άνδεων που συνήθως συνδέεται με την ανδρική ελίτ. Είναι προφανές ότι κατείχε μεγάλη πολιτική εξουσία.

Ταφές της ελίτ

Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν περισσότερα από 1.300 αντικείμενα από τον χώρο, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, όπλα, αγγεία και εργαλεία υφαντικής. Τα υλικά είναι υψηλής ποιότητας και μερικά θεωρούνταν πολυτέλεια για την εποχή: κόκκινα κοχύλια spondylus (εισαγόμενα από τον Ισημερινό), οψιδιανός και πολύτιμα μέταλλα. Τα εργαλεία υφαντικής της Βασίλισσας του Huarmey, μέρος των κτερισμάτων της, ήταν κατασκευασμένα από χρυσό.

Η βιολογική ανάλυση των λειψάνων υποδηλώνει ότι κανένα από τα άτομα που θάφτηκαν στον χώρο δεν έπασχε από σοβαρές ασθένειες κατά τη διάρκεια της ζωής του, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκαν στην εκλεκτή ελίτ του κράτους των Wari.

Ο τάφος πρέπει να παρέμεινε ανοιχτός για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς έντομα, νύμφες μυγών, φίδια και τα αυγά τους είχαν εγκατασταθεί ακόμη και μέσα στα κρανία των νεκρών. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν θάφτηκαν όλοι ταυτόχρονα. Όταν ήρθε η ώρα να κλείσουν τον θάλαμο, οι Wari γέμισαν τον χώρο με χώμα, πέτρες και λάσπη. Τα σώματα έξι θυσιασμένων εφήβων κοριτσιών επίσης αφέθηκαν πίσω. Στη συνέχεια, κάλυψαν ολόκληρο τον τάφο με ένα στρώμα από χαλίκια, το οποίο χρησίμευσε επίσης για να στερεώσει μια μεγάλη ξύλινη ράβδο που έδειχνε κάθετα από τον ταφικό θάλαμο προς τον θρόνο που βρισκόταν από πάνω.

Τα τελευταία σώματα που θάφτηκαν ήταν αυτά ενός άνδρα και μιας γυναίκας που φύλαγαν τον τάφο. Για να προετοιμαστούν για αυτόν τον ρόλο, το αριστερό πόδι του καθενός είχε ακρωτηριαστεί για να μην μπορέσουν να το σκάσουν. Το ζευγάρι, χαμηλότερης κοινωνικής τάξης, είχε θυσιαστεί. Βρέθηκαν πάνω από χίλια χρόνια αργότερα, να «φυλάσσουν» ακόμα τον τάφο.

Με πληροφορίες από National Geographic

