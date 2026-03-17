13.000 όστρακα από την Άθριβι φωτίζουν 1.000 χρόνια ζωής στην Αίγυπτο

Πίσω από το εύρημα της Άθριβι αναδύεται η καθημερινή ζωή μιας αιγυπτιακής πόλης, γραμμένη πάνω σε σπασμένα κεραμικά επί αιώνες.

Όστρακο με κατάλογο στη δημοτική γραφή, που περιλαμβάνει αρκετά προσωπικά ονόματα συνδεδεμένα με τοπικές θεότητες. Φωτ.: Tübingen Athribis Project
Στην Άθριβι της Άνω Αιγύπτου, μια αιγυπτογερμανική αρχαιολογική αποστολή έφερε στο φως περίπου 13.000 νέα όστρακα, δηλαδή γραμμένα θραύσματα κεραμικής, με φόρους, παραγγελίες, λογαριασμούς, σχολικές ασκήσεις και θρησκευτικά κείμενα. Το εύρημα δεν εντυπωσιάζει με χρυσό ή μνημειακό θέαμα, αλλά με κάτι πιο σπάνιο: με τον τρόπο που φέρνει στην επιφάνεια την καθημερινή γραφή μιας πόλης επί περισσότερο από μία χιλιετία.

Οι ανακαλύψεις έγιναν κατά την τελευταία ανασκαφική περίοδο από κοινή αποστολή του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου και του Πανεπιστημίου του Τίμπινγκεν. Με τα νέα ευρήματα, ο συνολικός αριθμός οστράκων από την Άθριβι φτάνει πλέον περίπου τις 43.000, κάτι που, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, συνιστά τη μεγαλύτερη ενιαία συλλογή τέτοιου υλικού από έναν μόνο αρχαιολογικό χώρο στην Αίγυπτο.

Αγγείο από την Άθριβι με επιγραφή, ένα από τα αντικείμενα που φωτίζουν την καθημερινή γραφή της αρχαίας πόλης.
Όστρακο με σχεδιαστική παράσταση από την Άθριβι

Αυτό που κάνει το εύρημα πραγματικά δυνατό είναι το εύρος του. Οι επιγραφές είναι γραμμένες σε πολλές γραφές και γλώσσες και αφορούν ένα εντυπωσιακά πλατύ φάσμα δραστηριοτήτων: φορολογικές πληρωμές, εντολές παράδοσης, λογιστικούς καταλόγους, διοικητικές σημειώσεις, αλλά και ασκήσεις γραφής για μαθητές. Δίπλα σε αυτά εμφανίζονται ύμνοι, προσευχές και κείμενα που συνδέονται με τη ζωή του ναού, δηλαδή ένα αρχείο που δεν αφορά μόνο τη διοίκηση αλλά και τη θρησκεία, την εκπαίδευση και τις μικρές πρακτικές της καθημερινότητας.

Η χρονική κλίμακα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της έρευνας, τα παλαιότερα κείμενα είναι φορολογικές αποδείξεις σε δημοτική γραφή από τον 3ο αιώνα π.Χ., ενώ τα νεότερα είναι επιγραφές σε αραβική γραφή πάνω σε αγγεία που χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 11ο αιώνα μ.Χ. Με άλλα λόγια, τα όστρακα της Άθριβι δεν αποτυπώνουν μια μόνο στιγμή της ιστορίας της πόλης, αλλά μια πολύ μεγάλη συνέχεια διοικητικής, θρησκευτικής και καθημερινής ζωής.

Όστρακο με επιγραφή από την Άθριβι, μέρος του μεγάλου συνόλου γραπτών θραυσμάτων που βρέθηκαν στον χώρο.
Ανάγλυφη παράσταση από την Άθριβι,

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι γραμμένο στη δημοτική γραφή, ενώ σημαντικό ποσοστό είναι στα ελληνικά. Υπάρχουν επίσης μικρότερες ομάδες σε ιερατική, ιερογλυφική, κοπτική και αραβική γραφή, ενώ ορισμένα κομμάτια φέρουν σχέδια ή γεωμετρικά σχήματα. Αυτό δίνει στην Άθριβι μια σχεδόν μοναδική πυκνότητα γλωσσικής και διοικητικής μνήμης: μια πόλη που δεν σώζεται μόνο μέσα από μνημεία, αλλά και μέσα από τα απομεινάρια της γραφής της.

Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει. Στην Άθριβι έχουν βρεθεί πάνω από 130 όστρακα με αστρολογικό και ζωδιακό περιεχόμενο, τα περισσότερα στη δημοτική και την ιερατική γραφή. Αυτό σημαίνει ότι δίπλα στους φόρους, τις λίστες και τις διοικητικές σημειώσεις, η πόλη άφησε πίσω της και ίχνη μιας άλλης ανάγκης: να οργανώσει τον χρόνο, το πεπρωμένο και τον ουρανό σε κείμενο.

Η Άθριβι βρίσκεται κοντά στο Sohag, περίπου επτά χιλιόμετρα δυτικά της σύγχρονης πόλης, και στην αρχαιότητα ήταν σημαντικό κέντρο λατρείας της θεάς Repyt. Η νέα ανακάλυψη, όμως, μετακινεί για λίγο το ενδιαφέρον από τους ναούς και τα μνημεία στα μικρά, σπασμένα κεραμικά που έμειναν πίσω. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και το πιο ωραίο στοιχείο αυτής της είδησης: ότι η αρχαιολογία, μερικές φορές, δεν μας φέρνει κοντά στους θεούς ή στους βασιλείς, αλλά στις αποδείξεις, τις σημειώσεις και τα πρόχειρα γραψίματα των ανθρώπων που απλώς ζούσαν.

