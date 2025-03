Όσκαρ 2025: Η τραγουδοποιός Diane Warren χάνει το βραβείο πρωτότυπου τραγουδιού για 16η φορά

Η τραγουδοποιός Νταϊάν Γουόρεν συνέχισε το αρνητικό ρεκόρ της στην 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ, καθώς ηττήθηκε στην κατηγορία του καλύτερου τραγουδιού.

Νικητές αναδείχθηκαν ο συνθέτης Clément Ducol και η τραγουδοποιός Camille για το El Mal από την ταινία Emilia Pérez.

Η 68χρονη Γουόρεν ήταν υποψήφια για το τραγούδι The Journey, από την ταινία του Τάιλερ Πέρι για το Netflix, «The Six Triple Eight». Ήταν η όγδοη συνεχόμενη υποψηφιότητα της Νταϊάν Γουόρεν στην κατηγορία- είχε επίσης προταθεί οκτώ φορές στο παρελθόν, η πρώτη από τις οποίες ήταν το 1987.

Η Γουόρεν κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ από γυναίκα τραγουδοποιό, ξεπερνώντας τις 15 που είχε κερδίσει η αείμνηστη τραγουδοποιός Μέριλιν Μπέργκμαν.

Ακούστε το El Mal της Emilia Pérez:

Το ρεκόρ υποψηφιοτήτων χωρίς νίκη εξακολουθεί να κατέχει ο Greg P Russell, που έχει εργαστεί σε ταινίες όπως το Skyfall, το Armageddon και οι τρεις πρώτες ταινίες Transformers. Δεν ήταν υποψήφιος φέτος.

Η Γουόρεν τιμήθηκε με τιμητικό Όσκαρ στα βραβεία Governors το 2022, για να το προσθέσει στα βραβεία Grammy, Emmy, Golden Globes, Ivor Novello και Billboard Music.

Έχει γράψει εννέα τραγούδια Νο1 στις ΗΠΑ και 33 τραγούδια που βρίσκονται στο top-10, μεταξύ των οποίων η επιτυχία If I Could Turn Back Time της Cher το 1989, το Because You Loved Me της Céline Dion (1996), το How Do I Live, που έγινε γνωστό από τη LeAnn Rimes το 1997, και το I Don't Want to Miss a Thing των Aerosmith το 1998.

Με πληροφορίες από The Guardian

