Όσκαρ 2024: Τι προβλέπουν τα διεθνή ΜΜΕ για Oppenheimer και Poor Things

Στον δρόμο προς τα Όσκαρ 2024, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, έχουν την τιμητική τους.

Οι κριτικοί κινηματογράφου και οι δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στον κόσμο της έβδομης τέχνης αναλύουν όλα τα δεδομένα διεξοδικά και επιχειρούν να προβλέψουν με επιτυχία ποιοι και γιατί θα είναι οι νικητές της βραδιάς των Όσκαρ. Με πόσα αγαλματίδια άραγε θα κλείσει η βραδιά για το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, ποιες θα είναι οι «εκπλήξεις» και ποιοι θα φύγουν αδικημένοι από την 96η τελετή;

Συνολικά, πάντως, η αίσθηση που έχουν τα Μέσα Ενημέρωσης είναι σαφής: Το Oppenheimer, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον δημιουργό της ατομικής βόμβας, θα είναι ο κυρίαρχος και πλέον «παίζεται» ο αριθμός των Όσκαρ με τα οποία θα κλείσει τη βραδιά. Οι περισσότεροι εκτιμούν πως θα είναι 8, μεταξύ των οποίων όλα τα «μεγάλα»: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ ανδρικού ρόλου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα Όσκαρ, το Oppenheimer θα πάρει ακόμα τα Όσκαρ Καλύτερης Κινηματογράφησης, Μοντάζ, Ήχου και το Best Original Score!

Επίσης, όλοι συμφωνούν πως για το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου, η μάχη θα είναι «στήθος με στήθος» μεταξύ Έμα Στόουν και Λίλι Γκλάντστοουν, με τις πιθανότητες όμως να συγκλίνουν ελαφρώς περισσότερο προς την ινδιάνικης καταγωγής Αμερικανίδα, παρά στην πρωταγωνίστρια του Λάνθιμου. Το Poor Things φαίνεται – στην καλύτερη περίπτωση – να κερδίζει μόλις δύο από τα συνολικά 11 Όσκαρ που είναι υποψήφιο, με τις πιθανότητες να εστιάζονται στα Κοστούμια και το Μακιγιάζ.

Το άλλο μεγάλο blockbaster της χρονιάς, η Barbie, φαίνεται πως θα κερδίσει το Όσκαρ Τραγουδιού, για το «What Was I Made For?», ενώ κάποιες προβλέψεις, δίνουν στην ταινία της μεγάλης αδικημένης, σύμφωνα με πολλούς, Γκρέτα Γκέργουικ και το Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής. Οι προβλέψεις συγκλίνουν και στη νικήτρια του Β’ γυναικείου ρόλου που μάλλον καταλήγει στην Νταβάιν Ρόι Ράντολφ για την ταινία The Holdovers.

Οι προβλέψεις για τα Όσκαρ 2024: Κυριαρχία Oppenheimer – «Πανωλεθρία» Poor Things

Σύμφωνα με το Vanity Fair, που μάλιστα διοργανώνει και ένα από τα πιο glamorous Oscar after parties, ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς, θα είναι η ταινία Oppenheimer, του Κρίστοφερ Νόλαν. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά έρχονται «μεγάλες νίκες» για το Oppenheimer, ενώ παράλληλα το περιοδικό προβλέπει «μάχη στήθος με στήθος» για τον Α΄ γυναικείο ρόλο. Αναλυτικότερα, το Vanity Fair, «δίνει» το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στο Oppenheimer, μαζί με τη σκηνοθεσία στον Κρίστοφερ Νόλαν και τον Α’ Ανδρικό Ρόλο στον Κίλιαν Μέρφι. Στην ταινία που αφηγείται τη ζωή του εφευρέτη της ατομικής βόμβας, φαίνεται όμως πως θα καταλήξουν κι άλλα βραβεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα Όσκαρ 2024 από το Vanity Fair: Το Β΄ ανδρικού ρόλου στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, το Καλύτερης Κινηματογράφησης, του Μοντάζ, του Καλύτερου Ήχου και το Best Original Score!

Το Vanity Fair, πάντως, προβλέπει πως το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου θα είναι ο «μεγάλος χαμένος» της βραδιάς, καθώς δεν του απονέμει κανένα Όσκαρ – ούτε και του Α’ γυναικείου ρόλου, που πιστεύει πως θα καταλήξει όχι στην Έμα Στόουν, αλλά στη Λίλι Γκλάντστοουν! Ίδιες είναι και οι προβλέψεις του Hollywood Reporter, που υποτίθεται πως στηρίζονται σε μαθηματικό μοντέλο, όπως και του Forbes.

Κοστούμια και Μακιγιάζ «δίνουν» στο Poor Things οι προβλέψεις για τα Όσκαρ

Πολύ κοντά με το Vanity Fair είναι και οι προβλέψεις των New York Times για τα Όσκαρ 2024, αν και κάπως πιο αισιόδοξες για το Poor Things. Συγκεκριμένα, η αμερικανική εφημερίδα προβλέπει πως το βραβείο Όσκαρ για το Make up θα καταλήξει στην ταινία του Λάνθιμου – με κύριο «ανταγωνιστή» το Maestro, όπως και το Όσκαρ για τα Κοστούμια που φαίνεται πως θα πάρει η Holly Waddington για τη δουλειά της, ειδικά όσον αφορά στον χαρακτήρα της Bella Baxter. Κατά τα λοιπά, κυριαρχεί και πάλι το Oppenheimer, στο οποίο οι New York Times «δίνουν» συνολικά 8 Όσκαρ (Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ ανδρικού ρόλου, ήχου, μοντάζ, κινηματογράφησης και best score), ενώ επίσης προβλέπεται πως η Γκλαντστόουν θα κερδίσει τη Στόουν για το Α’ γυναικείου ρόλου.