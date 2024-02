Όσκαρ 2024: Η καθιερωμένη φωτογραφία των υποψηφίων

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου διοργάνωσε το ετήσιο μεσημεριανό γεύμα των υποψηφίων για Όσκαρ στο Beverly Hilton, όπου και έγινε η κλασική φωτογράφισή τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η πλειοψηφία των φετινών υποψηφίων για Όσκαρ και αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία τους να είναι μαζί όλοι σε ένα χαλαρό περιβάλλον πριν από τα 96α Όσκαρ τον επόμενο μήνα. Η ομάδα πόζαρε για τον φωτογράφο Richard Harbaugh.

Μεταξύ των υποψηφίων ήταν φυσικά ο Γιώργος Λάνθιμος και η πρωταγωνίστριά του Έμα Στόουν, αλλά και οι Κρίστοφερ Νόλαν, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μάρτιν Σκορσέζε, Μπράντλεϊ Κούπερ, Μπίλι Έιλις, Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Μπλαντ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και πολλοί άλλοι.

Ανάμεσά τους ήταν και οι Γκρέτα Γκέργουϊκ και Μάργκοτ Ρόμπι που αν και η Ακαδημία τις «σνόμπαρε» στις αντίστοιχες κατηγορίες καλύτερη σκηνοθεσία και Α' γυναικείου ρόλου, είναι και οι δύο υποψήφιες για την παραγωγή της ταινίας Barbie.

Η τελετή των 96ων Όσκαρ θα γίνει την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood, με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ και θα προβληθεί ζωντανά από το ABC.

(WATCH) Christopher Nolan and Martin Scorsese shake hands as they get ready for the #Oscars nominee class photo pic.twitter.com/phtNLyQRvH